特写：农民工捂紧钱包不敢消费 提振内需要改革先行

2011年5月31日在北京拍到的一位外来务工者用三轮车载着孩子的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透商丘2月20日电（记者 Nick Edwards/Chris Buckley）---在北京当了10多年建筑工人的刘涛（音译）很清楚，他永远不可能买得起豪华公寓；不过他仍在努力攒钱，希望在未来10年里能够买上一套带卫生间的房子。

和其他1.58亿农民工一样，刘涛的工资和生活水平在迅速提高，但是他仍不敢如政府提倡的那样放开手脚消费。

“为了孩子和老人，我得攒钱。”现年37岁的刘涛有三个孩子，他在没有采暖、陈设简陋的家里接受了路透的采访。

刘涛不敢花钱的主要原因不是赚不到钱。他每个月能赚3,000-4,000元，远高於统计部门公布的2,049元的农民工平均工资。但是户口体制导致他们这些打工者无法享有所在城市的社保服务。

“大城市里的高楼大厦都是农民工盖的，可我们没得到任何好处。政府应该让财富分配得更平均些。”

中国领导人渴望提振内需，依靠巨大的国内市场来优化经济增长结构。

保持社会稳定和经济稳步增长是政府工作的重中之重，但是对於经济智囊认为非常重要的改革，高层领导者还没有痛下决心。

去年，中国城市化率首次突破50%，这意味着如果不改革户口体系，政府将无法释放出城市化所孕育的经济潜力。孩子上学、就医和其他服务都与户口挂钩，农民工只能望洋兴叹。

“户口体系推迟了刘易斯拐点的到来。”卡内基国际和平基金会高级研究员黄育川认为。黄育川曾是诺贝尔经济学奖得主刘易斯的学生。

收入增长和储蓄上升如影随形

尽管中国大型企业以市场份额和获利来衡量都已获得全球领先地位，中国的外汇储备已高达3.18万亿美元，中国政府仍在为确保经济持续增长苦恼。

尽管在2亿外向型行业的工作岗位上，农民工创造了大部分的经济增加值，他们却没从中得到什麽。

河南省有9,500万人口，差不多相当於加拿大和英国人口之和，2010年该省人均GDP为3,600美元，仅为加拿大和英国人均水平的十分之一。

政府公布的统计数据显示，几年来工资一直以两位数上升，2011年工资涨幅为21.2%，但是储蓄率也在增加。

银行存款的官方数字为80万亿，分析师预计居民手中的现金数量与之相当，这令穷人收入增加将平稳转化为消费的传统经济学观点受到挑战。

“这可跟我们想的不一样。”在北京一家电信工厂工作了五年的朱胜（音译）说道。她正苦恼于是否要将儿子留在河南乡下的父母身边，自己回北京上班。她其实并不愿意在老家工作，因为收入少很多。

“农民工将大部分钱都存起来，这是真事。因为我们要照顾孩子和老人。我不知道挣多少钱才能让我觉得没必要存钱。”

“家里电视和洗衣机都有了，不到万不得已，我不想再买或换代。”她去年利用政府的家电下乡政策买了一台新的双筒洗衣机，花了大概600元。

她和很多人一样，为了房子、孩子上学和医疗存钱，并憧憬着未来。

经合组织发展中心的研究表明，中国式的城市化提高了收入，但是抑制了消费。

通胀也影响消费意愿。城镇居民收入中的40%用於购买食品，而2011年食品价格上涨了11.8%。

雇主提供吃住同样影响消费。

如果农民工能获得城里人待遇，哪怕是只获得医疗保障，都将对促进农民工消费有很大帮助。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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