中国经济下行压力一定程度上还在加大 今年目标增长区间6.5-7%--发改委（更新版）

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路透北京2月3日 - 中国国家发改委主任徐绍史周三表示，受农历新年假期、北方地区天气寒冷无法开工等因素影响，今年一季度经济压力还是比较大；但也要看到宏观调控政策在不断出台，政策工具箱里面还有好多政策，能够使经济运行在合理区间，今年经济增长目标区间为6.5-7%。

“国内当前还处在‘三期叠加’阶段，经济下行压力依然存在，而且一定程度上还在加大，企业经营也比较困难，而且一些领域的风险还在积聚。”他在国新办新闻发布会上称。

他指出，中国经济增长速度虽然有变化，但是仍然运行在合理区间；而且去年城镇新增就业人数超预期，调查失业率和登记失业率都不高，就业应该说是比较稳定的。

“我总的感觉是，只要就业比较充分，物价能够平稳，我们并不追求高速度，（去年增速）6.9%也是个不俗的表现。”他说，“今年我们也定了个经济增长区间，6.5-7%，相信有条件也有能力实现这个目标。”

“区间调控的底板是就业充分，顶板是CPI、物价水平，增长速度6.5-7%，这几年一直如此。”他在会后间隙回答路透提问时称。

徐绍史称，现在去产能力度可能会比前两年要大，但政府还是有一定的政策储备来支持化解过剩产能；更重要的是，地方政府会比较稳妥地来处理职工安置、企业债务和银行贷款问题。

他表示，相信各地政府应该能够采取很多措施，应对可能出现的企业违约事件，“但是个别的、少量的违约，我觉得也不是坏事，它提醒我们投资主体、经营主体要关注风险。”

针对中国经济可能硬着陆的议论，徐绍史称，近些年中国经济运行的现实和今后经济运行的现实会证明这一说法是站不住的。

“当然，对中国经济的忧虑也是比较多的了。”他说，认为中国经济拖累全球经济和全球市场的说法是不符合实际的，应该说中国经济还是世界经济增长的主要拉动力。

至于外界对中国统计数据有质疑声音，徐绍史表示，“这些年事实也都证明了，尽管对这套统计数据有疑问，甚至质疑、批评，但是整个中国经济平稳增长的现实，说明这套统计数据还是可信的。”

中国2015年GDP增速放缓至25年最低水平为6.9%，为1990年以来最低水平。年初确定的经济增长目标为7%左右。中国2015年财政预算赤字率约2.3%。中国将在今年3月召开的全国人大和政协会议(两会)上讨论确定2016年的经济增长目标和赤字率以及十三五期间的经济增长目标等重要数据。（完）

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