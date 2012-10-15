“死空头”嗅到中国悲观经济数据的气息

资料图片：北京中央商务区银泰中心的豪华住宅和写字楼。 REUTERS/Jason Lee

记者 Nick Edwards;编译 隋芬/石冠兰/程琳

路透北京10月15日电---那些永远唱衰中国的空头,也许就要等到"云开见月明了".他们长久以来一直叫嚣着,为中国带来30年两位数经济增速的成长模式已经被打破--数据显示,中国第三季国内生产总值(GDP)可能达不到目标.

分析师预测,周四数据将显示中国第三季GDP年增速放缓至7.4%.这将是自2009年第一季以来,中国经济增长目标首次落空.

中国政府为2012年全年经济增长制定的目标是7.5%.

而考虑到钢铁生产停滞、用电量不振、出口疲软且企业获利预估稳步下修,数据甚至可能更差.这些不利因素恐怕将令上海股市.SSEC创下连续第三年下跌,有可能是20年来最长时间的连跌记录.

"实际上,GDP增速也许已经降到6%."MES Advisers的Paul Markowski告诉路透.Markowski长期为中国金融当局担任顾问.

"中国贸易、消费和杠杆问题都在等着爆发."Markowski补充说.他的看法还远远说不上是最悲观的.

贸易问题最为明显.根据世界银行的数据,2011年出口在中国GDP中占到31%的比重,并提供了大约2亿个就业岗位.

上周末数据显示,中国今年1-9月进出口总值比上年同期增长6.2%,远低於官方10%的目标,受累于最大出口市场欧洲的债务危机仍在持续.

**恶性去库存循环**

尽管9月出口好於预期,官员表示贸易前景仍黯淡.一位央行顾问两周前曾称中国大大低估了全球经济放缓的程度.

出口的不确定性在许多企业形成了一种恶性的去库存循环,反映在采购经理人调查的库存水平降低.

这反过来拖累了工业产出,打压产出价格,压缩利润,削减了获利,进而使得银行不愿放贷并破坏投资者信心.

一些分析师指出,今年前八个月钢铁产出仅比上年同期微幅增加2.3%,用电量增长为过去五年平均水平的一半左右,这些都是经济不振的明显迹象.

纽约高频经济研究机构的首席经济学家Carl Weinberg表示,这些数字只是模糊焦点的杂音,他坚称即使这两个数字都零成长,仍符合反映中国今年GDP增幅约为8%.

"如果去年钢铁产量足够建造1,000座桥梁,同样产量今年也能造出1,000座桥梁.如果建造1,000座桥梁去年可以提振GDP增长X个百分比,那麽今年也会差不多,"他在给客户的一份报告中指出.

但看空中国人士反驳称,问题在於,是否那些桥梁的修建只是空忙一场.

**供应潜力**

汇丰控股首席经济学家简世勋(Stephen King)认为,怀疑人士需要有比大规模基础设施支出更有力的证据,才能断言中国经济将有一次极为惨烈的硬着陆,足以破坏了成长动能结构.

"过去30年来,许多人都在等着看中国跌跤,"简世勋称."他们一直不太能够解释为什麽还没发生."

他表示,对外资开放、降低多种行业准入门槛、以及人均收入较低,都对中国经济增长起到了推动作用,此外中国的供应潜力仍然很大.

他补充称:"出於很多原因,中国有本钱在资本配置方面做一些糟糕的选择,但仍可以表现得很好."

不过许多企业和基金原本认定中国成长率9%以上而进行投资,却在短短几个月的时间里看着中国成长率有滑向7%的危险,简世勋的看法很难安慰他们.

一个月前路透进行的中国第三季GDP调查预估显示,最低增长率预估为7.1%,整体预估为连续第七个季度减速,可能录得1999年以来增速最慢的一年.

**结构转型**

研究公司GK Dragonomics主管中国经济研究的Andrew Batson认为,执着於一个特定数字,等於是错误判断中国经济结构性转型的基本意义.

"中国长期以来有种说法,没人知道从何而来,说经济增速低於8%,就会产生难以设想的社会後果."他说道.

"我不确定过去是否有任何证据证明这个理论正确.现在就不到8%,中国社会也没有崩溃,所以我确信它不是真的."

很多分析师认为,到2020年时中国经济增长率将会更向5%靠拢.他们表示6-7%的增长率更可持续,也更可能实现.

中国"十二五"(2011-2015年)经济年均增长目标只有7%.中国政府指出,放慢增长速度,将比较容易调整经济,朝向更稳定的内需发展,但同时不致引发通胀.

降低投资占GDP的比重是恢复经济平衡的关键.目前该比重超过45%,而且在10年里上升了10个百分点.

Batson的最新报告指出,这种转型将使总需求增长的波动幅度更大,从而增长逊於目标的次数可能更加频繁--这是会让空头心花怒放的消息.

"如果公司根据GDP增长率10%来进行规划,而实际上只有7%,他们可能就需要减少投资,或改变投资.这是根本性的冲击,人们将需要重新思考未来."(完)

--译文审校 蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。