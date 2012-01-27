李稻葵：今年中国经济料增长8.5%

沙特夺回中国最大原油供应国宝座
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。
* 李稻葵预计,今年中国通胀率从2011年的4.5%回落至3%
* 李稻葵称,中国不应独自购买欧洲债券
路透瑞士达沃斯1月27日电---中国央行货币政策委员李稻葵周四指出,中国经济有望实现软着陆,今年经济增速将从2011年的9.2%放缓至今年的8.5%左右.
李稻葵并称,今年中国通胀率也将从2011年的4.5%回落至3%.通胀高企成为去年困扰中国的一大难题.
"对中国经济有所了解的人都会同意,中国将能够实现经济软着陆,"李稻葵在达沃斯世界经济论坛的间隙向路透表示.
"房地产价格也将缓慢回落,这有助於为经济降温和减轻物价上涨压力."
中国12月居民消费价格指数的同比涨幅回落至4.1%,为15个月低位,仅略高於市场预期,延续过去五个月的下滑态势,并引发中国央行可能放松货币政策的预期.
李稻葵并称,他预计中国经济将遭受欧元区问题的冲击.不过他表示,反对中国购买意大利和西班牙公债.
他表示,如果中国独自买入西班牙或意大利债券,将难以向中国民众解释.欧洲问题需要多边解决方案,中国应与巴西或印度等国携手,一起向欧洲施以援手.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。
路透北京2月24日 - 两位消息人士周五透露，中国证券业协会拟修改证券公司非公开发行公司债券项目承接负面清单指引，增加对房地产公司的负面清单限定和对钢铁、煤炭等过剩产能的限制，明确发行人子公司属于负面清单范畴的判断标准。
路透北京2月24日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。