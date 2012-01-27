李稻葵：今年中国经济料增长8.5%

* 李稻葵预计,今年中国通胀率从2011年的4.5%回落至3%

* 李稻葵称,中国不应独自购买欧洲债券

路透瑞士达沃斯1月27日电---中国央行货币政策委员李稻葵周四指出,中国经济有望实现软着陆,今年经济增速将从2011年的9.2%放缓至今年的8.5%左右.

李稻葵并称,今年中国通胀率也将从2011年的4.5%回落至3%.通胀高企成为去年困扰中国的一大难题.

"对中国经济有所了解的人都会同意,中国将能够实现经济软着陆,"李稻葵在达沃斯世界经济论坛的间隙向路透表示.

"房地产价格也将缓慢回落,这有助於为经济降温和减轻物价上涨压力."

中国12月居民消费价格指数的同比涨幅回落至4.1%,为15个月低位,仅略高於市场预期,延续过去五个月的下滑态势,并引发中国央行可能放松货币政策的预期.

李稻葵并称,他预计中国经济将遭受欧元区问题的冲击.不过他表示,反对中国购买意大利和西班牙公债.

他表示,如果中国独自买入西班牙或意大利债券,将难以向中国民众解释.欧洲问题需要多边解决方案,中国应与巴西或印度等国携手,一起向欧洲施以援手.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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