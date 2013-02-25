中国未来10年应能跨过中等收入陷阱--巴克莱

路透北京2月25日 - 经济快速发展的中国能否避免堕入"中等收入陷阱"?投资银行巴克莱认为,通过缩小与发达经济体的科技差距,中国在未来10年左右时间应能跨过中等收入陷阱.

"如果一个国家能够爬升到价值链上端,那么即便劳动力成本上升,该国的新产业也仍将有竞争力,助其挤身高收入国家行列."巴克莱在近日一份研究报告中称,否则将即不能和低收入国家竞争,亦无力和高收入国家抗衡,只能堕入中等收入陷阱.

巴克莱指出,中国正努力打破旧有的经济增长模式,从经常帐盈余减少、消费对GDP贡献上升、以及社会不平等缓和等可以看出,中国的结构调整正在进行中,但可能被投资者低估.

而且,中国政府可能逐渐取消投入成本补贴并削弱垄断,以创造公平竞争的氛围;政治改革未来数年也将稳健推进,包括逐步扩大较高层政府官员直接选举的范围、提高高层官员内部差额选举比例、对社交媒体容忍度提升、加大反腐力度、提高预算透明度等等.

"中国的政治体制尚没有耗尽支持经济扩张的潜力."巴克莱亚洲首席经济学家黄益平在报告中称,"东亚国家经验表明不止一种政治制度能支持长期经济成长,尤其当一个国家仍处在科技追赶阶段."

报告还指出,中国科技起飞比其它国家要早很多,而且事实上中国的研发支出和研究生产率已经居于全球前列,且民间企业在研发活动中日益占据更重要地位.

"重要的一点还在于中国仍然能够倚靠技术扩散来向价值链高端迈进,这可能需要与纯粹创新不同的经验和机制."巴克莱报告称.

该投行预计,倘若中国经济成长率维持在7-8%、人民币汇率每年升值3%,那么在2020年之前中国人均GDP就可以从目前的6,000美元达到12,000美元上方,迈过高收入国家门槛.

巴克莱认为,上述种种利好可以轻松带动中国经济持续扩张到2030年,届时潜在经济成长率将降到5-6%,但人均收入应达到22,000美元,和韩国当前收入水平相当.

所谓"中等收入陷阱",是指一个经济体人均国民总收入达到中等收入水平后,由于不能顺利实现发展方式的转变,导致新的增长动力不足,最终出现经济增长徘徊停滞的一种现象.按照世界银行的划分标准,人均国民总收入在1,005美元以下为低收入国家,在1,006-3,975美元之间为中等低下收入国家,3,976-12,275美元之间为中等偏上收入国家,在12,276美元以上就属于高收入国家行列.

中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立此前表示,中国未来十年若在农业现代化上有所突破,将为2022年跨入高收入国家之列奠定基础.完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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