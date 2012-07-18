中国稳增长政策迫使城投债发行松绑

* "稳增长"催城投债发行门槛松动

* 地方融资平台发债"关前门","开後门"

* 基建投资增长瓶颈--资金突破可期

* 基建投资回升动力增强

作者 赵红梅

路透北京7月18日电---在中国经济"稳增长"的压力下,主管债券发行的监管部门态度也有了180度的转变,不再一味强调风险,而是愿意为城投债发行开绿灯,以向地方融资平台输血,为基建投资提供资金来源.

业内人士预计,城投公司的重要性随着政策的调整而提升,随着下半年城投债的供应放量,制约地方基建投资增长的瓶颈--资金来源可得到纾缓,而基建投资是眼前提振固定资产投资最见效的支撑.

"一切为了稳定和经济增长,几个月前我们内部开会天天都在强调城投债、地方融资平台、房地产等偿付风险,6月中旬就不提了,转向讨论如何放松城投公司发行中票和短融",一位银行间市场交易商协会(NAFMII)一位人士表示.

接近发改委的人士亦向路透表示,发改委发债审批效率已加速,并陆续从券商处借调人手.此外,发改委亦正考虑扩大城投债的发行主体范围.银行间市场交易商协会和发改委均负责城投债的发行审核.

而仅仅在三个月之前,NAFMII和发改委还在严格地按照银监会要求的融资平台名单制管理,两大主管发行部门均不受理纳入监管类平台名单的企业的发债等融资申请.

让两大主管部门转向的背景是,进入二季度,中国经济下行压力不减,5月底,国务院常务会议做出"启动一批事关全局、带动性强的重大项目"的稳增长决策後,政府各部门开始协调以确保重点基建项目的资金来源.

尽管"应防止一味扩大投资刺激经济导致投资怪圈重演"的批评声此起彼伏,但亦有市场人士认为,中国经济在出口和消费上短期难有起色下,为防经济硬着陆,相比较房地产和制造投资,政府会首选基建投资,而政府投资的主力军--城投公司的地位随之提高.

中金公司首席经济学家彭文生认为,政府部门会加杠杆以缓解企业去杠杆和房地产去泡沫对投资的负面冲击,随着政策向"稳增长"倾斜,基建投资在下半年仍有相当大的提速空间.

中诚信国际信用评级公司评级部工商企业评级总监郭承来接受路透专访表示,城投债门槛放松向市场释放的信号是对地方融资平台的态度有所转变,而其它部委的态度亦会有变化,这汇集起来,会对地方政府基建投资产生刺激和积极的作用.

国家统计局数据显示,中国二季度GDP的同比增速放缓至7.6%,创3年来新低.总理温家宝稍早前表示,"经济困难可能还会持续一段时间".

而上半年固定资产投资增速为20.4%,在1-5月份创下近10年新低後,6月份显现出反弹迹象.

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**地方债"关前门","开後门"**

近年来,中国地方政府债务急剧升至10万亿元以上,举债不规范导致举债和还本付息能力出现严重错位的担忧日甚.6月底,全国人大常委会会议要求"地方政府不得自行发行地方政府债券".

欲浏览中国地方政府性债务偿债分布与估计实际偿还额比较图,请点选（here）

有业内人士认为,禁止地方政府举债,但又不能把门全堵死,通过目前一些发债渠道,发改委、央行等主管部门希望把政府负有直接或间接偿还义务的债务纳入政府性债务监控范围,而地方政府对公开发债的偿还意愿更强.

一位参加了7月3日NAFMII召开的主承销商工作会议的人士表示,这次会议向负责主承相关业务的机构负责人传达了一系列利好企业发债的措施.

"今年上半年只发了几十只中票和短融,不成体系和规则,这次有了明确界定,四类+六真+省级/经济发达地区的市级可以发(中票和短融),而哪些不能发的,大家心里都有了谱."上述人士称.

NAFMII已下发通知,在银监会地方融资平台名单上的有四类:一产业类公司,如从事高速公路、铁路行业,有真实的现金流入;二是全民所有制企业;三从事保障房建设;四是国发19号文明确允许融资的,如地铁、轨道交通等,可提交注册材料.

而"六真"原则即地方融资平台里必须符合真公司、真资产、真项目、真支持、真偿债、真现金流.

郭承来表示,不少主承销商和企业有积极反馈,准备发行相关短融和中票,比起上半年零星的几十单,预计,9-10月城投的短融和中票发行数量会增加不少.

一位合资券商固定收益部人士亦表示,被纳入银监会地方融资平台名单的公司,若能拿到地方银监局出具的"满足退出融资平台的条件"的证明文件,亦可以去发改委排队发债了.

除地方融资平台外,包括保障房和铁道部在内的其它主体发债空间也将被不同程度放宽,如铁道部发行的企业债注册发行空间被拓宽,铁道部发行的铁路建设债券不再与中期票据(MTN)共同计算净资产40%的额度.

据了解,目前NAFMII和发改委在审批速度上亦有所加快,前者审批周期在两三个月内,发改委则由原来的1-2年提速至7个月以内.

**基建投资回升动力料增强**

"上半年基建投资不愠不火,地方政府都在保续建项目,即使有新建也是靠垫资,下半年新项目上马及进入2013年项目规划期,地方政府对基建投资需求还是很大的."郭承来认为.

不少市场人士亦表示,尽管银行对地方融资平台信贷略有放松,但目前仍在总量控制,今年地方政府融资已越来越多地倾向於公开市场融资.

欲浏览中国五年期贷款基准利率、AAA评级、AA-评级五年期城投债收益率对比图,请点选（here）

"相比银行信贷,地方政府对城投债的发行和兜底意愿更强烈,发行利率成本更低、质押物要求更少、对资本金及项目方要求都较灵活,发债成功还能成为在银行融资重要谈判手段.後续融资意愿大,且公开市场受上级政府主管机构约束更强."郭承来表示.

他预计今年下半年,城投的中票短融会同比大幅增加;而发改委审批的城投债会按现行节奏均衡发行,下半年料会有1,500-2,000亿元左右.

信达证券资产管理部李建朋表示,地方政府自行发债大门被关闭,但逢政府换届年,新领导搞建设动力仍强,随着地方政府投资需求的增加,也将大幅增加城投公司的发债意愿.

"城投债的量对基建投资不起决定性作用,但这是一个拉动点,汇集其它部门对地方政府投资会产生积极的变化",郭承来说. (完)

--审校 屈桂娟

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