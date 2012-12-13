中国明年政策基调不改 积极财政政策更须定向加力

资料图片：中国银行在香港发债仪式上曾用到的人民币标识。 REUTERS/Bobby Yip

* 明年政策定调依旧,积极财政搭配稳健货币

* 稳增长优先,积极财政政策更须定向发力

* 美国财政悬崖或给中国警示,赤字规模料与上年相当

* 结构性减税需做足,改善民生公共财政支出更重效益

作者 沈燕

路透北京12月13日电---中国正努力改变以往对货币政策过份倚重,而对财政政策的运用明显不足现象.预计明年财政政策的积极性或更多体现在结构性减税,及提高公共财政效率等方面.

近期中央政治局对经济工作的表述中强调要保持政策的稳定性和连续性,从中不难看出积极财政搭配稳健货币仍将是明年主旋律.而要实现中国调整结构的中长期目标,如何将积极财政政策"用足用好"无疑是现实的选择.

不过,美国面临跌入财政悬崖的风险,对在经济减速大背景下,民生支出压力只增不减的中国或多或少都有警示意义.多数专家预计明年中国财政赤字规模与上年相当,仍会控制在万亿元人民币以内.

"中国目前还没有财政风险,毕竟赤字率只有1.5%左右,积极财政政策仍有很大发挥空间,但明年赤字规模仍会控制在万亿元以内,估计会与2012年的8,000亿元国债规模相当."民生证券首席经济学家邱晓华称.

他表示,在全球经济不振,中国经济也明显减速的大背景下,估计明年中国经济工作的首要任务仍是稳增长.

中国国家信息中心宏观经济预测部主任范剑平也提到,积极财政政策应该用足,尤其体现在结构性减税,改善民生以及帮助中小企业等方面,"要实现十八大提出的收入倍增计划,更需要通过积极财政政策的大力配合,包括通过税收等手段调节国民收入的初次分配和再分配."

中共中央总书记习近平近日召开党外人士座谈会时称,要坚持社会主义市场经济改革方向,搞好顶层设计,坚持整体渐进和局部突破相结合,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.

熟悉内情的政府消息人士周四透露,中国领导层将于本周末(15-16日)召开一年一度的中央经济工作会议.路透此前援引参与内部讨论的消息人士称,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.

来自国际投行--巴克莱的最新报告就预计,中国政府仍将保留其明年7.5%的GDP增长目标及4%的CPI通胀目标,财政政策很可能保持积极主动,但货币政策可能已经回到中性.

**用足积极财政政策**

纵观中国以往的政策搭配,虽然一直强调财政政策和货币政策的配合,但在实际运用中却过份倚重货币政策,尤其偏好拿捏资金阀门调控经济,一旦下行便开闸放水,出现过热就立刻踩"急刹车",对财政政策的运用则明显不足.

不过,这一现象在2012年已有所改观.尽管经济下行压力仍大,且不乏呼吁政府出台刺激举措,以及降息降准等,但自6月以来,中国央行在公开市场坚持连续半年频繁使用逆回购取代准备金率调整.

同时,中国在财政政策方面的运用也更积极,包括通过财政补贴鼓励消费,扩大营(业税)改增(值税)的试点范围,以及加快基础设施投资等稳定经济.

国家信息中心宏观经济预测部高级经济师祁京梅就指出,以往中国对财政政策运用体现在行政手段上,只关注能收多少钱和要花多少钱,但对财政资金的使用效果以及财税政策在结构调整方面的作用重视不足,推进也很缓慢.

"我们建议明年更多发挥财政政策在结构调整中的作用,积极的方向更应该是定向发力."她进一步解释称,所谓定向发力是指财政收支中,支出部分更多倾斜民生,更注重财政资金使用效果,更多用于支持帮助中小企业,通过结构性减税,鼓励中小企业创新,减轻企业税负,助其渡过难关.

今年1-11月中国累计实现全国财政收入10.89万亿元,同比增长11.9%,接近年初预算安排的11.36万亿元目标.前11个月税收收入9.36万亿元,同比增长9.8%,扣除汇算清缴上年企业所得税增加等因素后增长8%左右.根据财政部年初的预算报告,2012年的税收收入预算数为9.83万亿元,增幅9.6%.

下附中国近年财政收支增长状况,浏览相关图表请点选(r.reuters.com/jec64t)

时间 财政收入增幅(%) 财政支出增幅(%)

2012 9.5 14.1

2011 25.0 21.6

2010 21.3 17.8

2009 11.7 21.9

(注:除2012年为预算数外,其余均为决算数,来源为财政部网站)

中国社科院财政和贸易研究所所长高培勇也在其多种宏观经济政策目标下的结构性减税一文中称,当中国必须锁定稳增长,调结构和控物价三个目标时,在当下及未来一年的宏观经济政策抉择中,减税是主线索或主战场.

"结构性减税进展缓慢的原因在于提法笼统,迄今为止尚无总体的设计方案.在既无量化目标,又无对象设定的条件下,其操作上便留有很大的回旋余地.减税本身直接牵扯到政府部门的切身利益,推进过程肯定会遇到来自政府内部的重重阻力."他称.

文章认为,2012年以来,中国政府围绕结构性减税推出的举措尽管种类项目都不少,但多属于零打碎敲型的,若将涉及的减税规模加起来总计算,不会超越1,000亿元,这与结构性减税在今年积极财政政策中所应担负的角色相比并不相称.从总体看中国仍有相当大的减税空间.

根据高培勇的测算,中国用于结构性减税的规模至少应在6,000亿元左右,而中国目前的财力也完全能够支持.

中国2012年初在上海率先推出服务业领域营业税改增值税试点,下半年陆续将试点范围扩大到北京等10个经济发达地区,终极目标是在全国范围内推开.

**明年赤字规模有多大?**

除减税及积极扩大民生方面的支出外,保持一定赤字规模也是积极财政政策的重要内容.对于明年中国的赤字规模会有多大,多数分析师预计会与2012年相当,仍会保持在万亿元以内.

2009年中国开始实施新一轮积极财政政策,当年预算赤字率为2.79%,实际赤字率为2.02%;2010年预算赤字率为2.62%,实际赤字率为1.59%;2011年预算赤字率1.9%,实际执行为财政盈余500亿元;2012年预算赤字率为1.5%,国债规模8,000亿元(包括代地方政府发债2,500亿元).

一位来自财税部门的官员指出,"从近年来的趋势以及目标的制订看,中国在赤字率控制方面都很谨慎,制订预算的时候往往会留有余地,且都是逐年递减,预计明年的赤字率不会突破上年,规模也会控制和2012年差不多的水准."

他并提到,债务规模增加带来的还本付息需要,使相当部分通过发债融资得到的资金必须用来还债,极大地压缩未来宏观经济政策调控的操作空间.

"2011年中央财政债务还本付息支出高达1.35万亿元,与债务发行收入的比值高达86.3%,这意味如果将每年发行债务的收入用于还本付息的话,将只有13.7%的发债收入可以投放在其他用途."该位人士举例称.

这一观点也得到财政部财政科学研究所教授孙钢的认同,"我个人认为明年赤字规模不会扩大,否则这几年努力降低赤字率就白费了,但大规模缩小赤字率的可能性也不大,毕竟新政府上台要做一些事,而且明年用于民生开支方面的压力只大不小,比较明智的做法估计是维持在目前的规模水平."

但也有专家提出不同意见.范剑平就认为,明年中国应该扩大赤字规模,而扩大的部分应该专门安排用于帮助中小企业减轻税负,鼓励创新,助其渡过经济下行时的难关,同时应该扩大民生方面的投入,"至少可以将赤字率从目前的1.5%左右提高并控制在3%以内,毕竟政府在这方面历史欠帐太多."

中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长李雪松也认为,明年应该提高一定的赤字率,因为经济回升的基础不稳,要保持一定的投资规模,还要加大对民生的投入力度,都需要财政政策更积极.

不过,专家们也提到,尽管中国从来不缺乏正确的调控方向,但受制于体制弊端,尤其财政体制改革滞后,积极财政政策真正能发挥的功效到底有多大只能拭目以待.

"结构性减税是为了宏观调控政策的需要,且目前多流于表面,事实上从没有哪个部门明确解释结构性减税的规模有多大,...如果真正从调整经济结构的角度出发,中国未来加税的空间更大,如开征环境税,资源税改革,房产税等等."孙钢称.

中国财长谢旭人此前曾撰文称,今后一个时期完善税收制度的主要目标是:健全以流转税和所得税为主体税种,财产税、环境资源税及其他特定目的税相协调,多税种、多环节、多层次调节的税收体系.(完)

--审校 张喜良

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