中国宏观调控政策仍有较大回旋余地--人民日报

路透北京8月29日电---《人民日报》周三发表评论员文章称,中国经济下行压力依然较大,但宏观调控政策仍有较大回旋余地,且必须全国"一盘棋".

文章称,各地区各部门各行业要服从宏观调控的总体要求,加强财税、金融、产业等各方面政策的协调配合,打好组合拳,切实形成政策合力.

"决不能只打自己的'小算盘',为谋求地方、部门和行业利益'各吹各的调',弱化宏观调控效果,影响经济社会发展大局."评论员文章称.

文章称,中国要保持宏观政策的连续性和稳定性,及时发现苗头性、倾向性问题,增强调控的前瞻性、针对性、有效性.

文章并认为,目前要看到中国经济形势的严峻性--国内外环境变化使经济运行中的一些困难和矛盾更加突出,经济趋稳的基础尚不稳固,但中国仍处於重要战略机遇期,经济发展的基本面没有改变,发展动力和潜力巨大.

中国国务院总理温家宝表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.(完)

--发稿 李文科;审校 杨淑祯

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