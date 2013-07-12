暂时别对中国盘活财政资金实现稳增长寄予厚望

作者 钟华

路透北京7月12日 - 尽管中国政府最近仍在强调结构调整，但愈来愈多经济指标下滑预示着宏观政策天平将更多滑向“稳增长”。而李克强总理日前有关“经济增长率、就业水平等不滑出下限“的表态，使得稳增长的意味更为明显。

不过与此前两年四万亿的大规模经济刺激计划不同，新政府这次的主打牌是“盘活存量、用好增量”。国务院并发布被喻为“金十条”的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，列出盘活存量十大措施，譬如创新外汇储备应用、扩大不良贷款自主处置权和推进资产证券化等。

这些举措固然有助于盘活存量，然而也主要是资产配置的存量调整，其实施是一个系统工程，要求期限较长，达成效果也非一日之功，短期对稳增长的直接作用相对有限。

比较而言，最近国务院常务会议提出盘活财政资金，更具有从增量上刺激经济、稳增长的意义。会议称，特别是要进一步盘活存量，把闲置、沉淀的财政资金用好，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节等。

总体来看，目前中央国库有数万亿元人民币的财政存量资金，规模相当可观，但投资者若寄予能达成2009年“四万亿”刺激计划的政策效果，推动经济增速强劲反弹，可能并不现实，除非在盘活存量的同时多用增量。

数据显示，截至今年5月，中央国库存量资金为3.2万亿元。鉴于财政收支规律及日常支付需要，实际可用资金将大大小于上述规模。有关人士估计可用资金为1.3万亿元。

相对于中国政府着眼于盘活沉淀国库的财政资金，事实上还可能有更大一块资金存在盘活的空间，比如与政府有关的相关团体存款，目前该存款资金存量规模为财政存款余额的4.4倍。

预浏览中国国库财政存款及机关团体存款趋势图，请点击：link.reuters.com/xer59t

即便如此，盘活1.3万亿元财政资金规模也不算少，这也高于当年中央财政在“四万亿”刺激计划中的实际出资额。当时实际出资1.18万亿元，并分两年实施完成，推动国内生产总值同比增速在2010年一季度强劲反弹至11.9%的高水平。

假设盘活财政资金规模为1.3万亿元，进一步考虑乘数效应，通过货币创造后的最大值为6.5万亿元。不过，现实资金利用效率并没有那么高，按当前实际乘数估算为5.4万亿元。

即使如此，忽略不同银行等金融机构实际信贷投放能力的差异，以及监管部门实际信贷额度管理等限制，盘活举措也需要分期实施。据有关人士估算，如果按两年实施，考虑到各种约束条件，粗粗估算每年大约可以提高经济增长率约0.5个百分点。

**难寄厚望**

问题是，现在盘活这笔财政存量资金，就真能直接拨付经济投资建设吗？这可能并没那么简单。根据《预算法》规定，动用该资金涉及预算调整，一般需事先报经全国人民代表大会常务委员会审查和批准；未经批准调整预算，各级政府不得擅自行事。因此，存在流程上的阻滞。

要知道，当年中国政府推出“四万亿”刺激计划后，随即就有大量中央财政资金划拨投资建设，2009年还有银行近十万亿元信贷资金(或13.9万亿社会融资规模)和2010年14万亿社会融资规模相配套，并撬动了数十万亿元的固定资产投资项目开工与建设。

如今银行等金融机构还面临当年资产扩张带来的去金融杠杆和不良资产上升的压力，短期监管部门放任金融机构再大幅扩张的可能较小，也不符合盘活存量的当前政策取向。

不仅如此，中央财政如果大量开支，这将会给财政收支平衡造成巨大压力，从而使得中国政府日趋陷入债务困境。虽然中国显性政府债务不高，但考虑到隐性债务的政府真实债务水平已在国际警戒线附近，并每年都还在急剧扩张。

财政部数据显示，今年前五个月全国财政累计收入同比增长6.6%，低于年初预算收入增速1.4个百分点，较去年同期回落6.1个百分点。其中，中央财政收入增速仅0.1%，低出年初预算7%个百分点。财政部部长楼继伟表示，要实现中央财政收入年初预算目标，今年后几个月收入平均增幅需达到13.3%。

预浏览中国财政收支及赤字规模趋势图，请点击：link.reuters.com/cur59t

比较来看，中央国库现金管理商业银行定期存款招标，将是盘活财政存量资金的一个相对便捷途径，这不仅可盘活“闲置、沉淀的财政资金”，也在增加银行体系的可用资金规模。

事实上，中国财政部也已经在这样做，如最近两周就将密集进行两次国库现金定存招标，总规模1,000亿元。其中本周四招标的六个月期国库现金定存中标利率为5.01%，远高于央行对财政存款支付的0.35%活期利率水平。

不过，如果将如此庞大的财政存量资金都进行国库现金定存管理，虽然较高的中标利率会带给财政部不菲的利息收入，但同时也会给央行货币政策操作和流动性管理带来一定挑战。

此外，鉴于目前国库现金定存主要期限为三和六个月，期限较短，银行机构获得该资金后主要用于应对监管考核和流动性管理，而用于支持实体经济投资建设的中长期贷款少，因此对经济增长的实际推动作用不可高估。(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。