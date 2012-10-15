中国经济见底在即 舒缓出台货币宽松政策压力

路透北京10月15日电---周末公布的中国信贷和贸易数据双双优於预期,这令投资银行们纷纷发布报告认为,经济见底或将指日可待,且这亦缓解了中国在下月初换届之前出台更多宽松政策的压力.

苏格兰皇家银行就发布报告认为,经济见底在即,并且这可能已减轻了货币政策放松的任务.

"优於预期的出口增长很可能将能够帮助支持就业,并减缓政府换届前出台更多宽松政策的压力",投资银行巴克莱并称,"尽管未有降息和降准,但信贷及整体融资情况已经放松,以支持经济增长".

另外,投资银行野村也指出,这些正面讯号强化了其对於中国经济增长将於四季度明显反弹的观点.

"我们认为,将於11月1日公布的10月官方制造业采购经理人指数(PMI)将提升至50.2,且受基建及保障房投资拉动,增长将在未来月份中反弹",野村表示.

央行周六公布数据显示,中国9月末广义货币供应量(M2)同比增长14.8%,高於13.7%的路透调查中值;亦创下自2011年7月以来的增速新高;期末狭义货币(M1)同比增长7.3%,亦为今年以来高点.

中国海关周六公布,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.经季节调整後中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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