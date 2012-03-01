中国经济不确定因素犹存--摩根大通

中国2月官方和汇丰制造业PMI均连续第三个月回升。摩根大通就此指出，数据暗示中国经济放缓的步伐逐渐企稳，呼应了全球经济改善的现状，但同时仍面临较大的内外不确定性。

路透北京3月1日电---中国2月官方和汇丰制造业PMI均连续第三个月回升.摩根大通就此指出,数据暗示中国经济放缓的步伐逐渐企稳,呼应了全球经济改善的现状,但同时仍面临较大的内外不确定性.

稍早公布的数据显示,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位51.0,进一步明确经济回调趋稳的态势;而汇丰PMI亦回升至四个月最高水平49.6.

摩根大通报告指出,尽管官方和汇丰PMI均反映出,2月的改善与去库存有关,但两者的新订单和新出口订单的表现却截然相反.

"这暗示很难判断目前出口方面的趋势.就国内情况而言,房地产市场近期进一步调整,将成为未来几个季度拖累国内需求的主要因素."报告称.

政策方面,摩根大通强调,在财政政策上将加大政府支出,并采用结构性减税来支持保障房和中小企业等领域.货币政策上,预计今年将下调存款准备金率三到四次,每次50个基点,下次下调可能在4月.

同时,摩根大通仍维持未来几季央行维持利率不变的判断,除非出现全球经济环境急剧恶化的情况.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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