中国经济不确定因素犹存--摩根大通

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月1日电---中国2月官方和汇丰制造业PMI均连续第三个月回升.摩根大通就此指出,数据暗示中国经济放缓的步伐逐渐企稳,呼应了全球经济改善的现状,但同时仍面临较大的内外不确定性.
稍早公布的数据显示,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位51.0,进一步明确经济回调趋稳的态势;而汇丰PMI亦回升至四个月最高水平49.6.
摩根大通报告指出,尽管官方和汇丰PMI均反映出,2月的改善与去库存有关,但两者的新订单和新出口订单的表现却截然相反.
"这暗示很难判断目前出口方面的趋势.就国内情况而言,房地产市场近期进一步调整,将成为未来几个季度拖累国内需求的主要因素."报告称.
政策方面,摩根大通强调,在财政政策上将加大政府支出,并采用结构性减税来支持保障房和中小企业等领域.货币政策上,预计今年将下调存款准备金率三到四次,每次50个基点,下次下调可能在4月.
同时,摩根大通仍维持未来几季央行维持利率不变的判断,除非出现全球经济环境急剧恶化的情况.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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