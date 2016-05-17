中国民间投资加速下滑 私营企业需要受“重视”

(本文由路透中文网编译提供)

记者 药朝清

路透北京5月16日 - 随着中国经济步入新常态，夏小康和陈立峰等私营业者越发受到中国领导人的关注。

中国政府希望私营企业加大投资，提振经济，努力引导经济从国有重工业为主转向更多以创业企业及服务业驱动的增长模式。

然而，在中国经济需要私营企业接棒的时候，他们却似乎在退缩。

“我们打算要缩小规模，不是扩大，”宁波一家服饰公司的负责人陈立峰说道。“我们感觉不到经济好转。”

温州一家洁具公司的总经理夏小康也对经济前景缺乏信心。

“固定资产从去年就几乎没有投入了，现在还想把自己的厂房租出去一些，因为太大了。”他说道。

3月数据显示经济活动在长期放缓后终于开始回升，但上周末公布的4月数据又变了方向。投资、工业增加值和零售的增长都逊于预期。

1-4月，民间固定资产投资仅增长5.2%，是国家统计局2012年开始采集该数据以来的最低增速。更令人担忧的是，民间固定资产投资正加速下滑，从2013年的接近25%降至去年的10%左右，目前仅略高于5%。

政策制定者如此担忧的原因是民间固定资产投资占1-4月全国固定资产投资的比重超过60%。官方媒体曾报导，私营部门创造了中国三分之一的就业岗位以及90%的城镇新增就业岗位。

“由于民间投资总量较大，增速持续回落将会制约投资平稳增长，对此要高度重视，”国家统计局上周六发布最新的经济数据后称。

经济学家们指出，私营部门对中国经济的未来至关重要。

大型国企大量占据银行贷款，持有中国大多数的固定资产，但经济学家们表示，中等规模的私营企业是投资、创新和生产力增长的主要来源。

这些企业对中国政府至关重要，因其资本利用效率较高，优于效率低下的国营企业。

“疲软的民间投资一个根本的问题，”国家发改委一名研究人员匿名说道。“要经济企稳的话，还是要使企业和制造业的活力上来。”

民间调查显示，随着工厂裁员，工资面临下行压力。

陈立峰表示，他的公司有160名员工，产品主要出口到欧洲市场。全球需求疲软严重冲击中国纺织业，国内需求增长不足以抵消出口疲弱的影响。

夏小康指出，他的俄罗斯和委内瑞拉客户受到本币贬值影响，中东部分地区的冲突导致那里的客户非常谨慎。他表示，欧洲很稳定，对东南亚有信心。

“利率低，但投资在下滑，这表明国内外市场并不好，”他说道。

中国政府去年以来陆续推出刺激经济的多项举措，意在缓和经济增速放缓并抑制失业问题。经济学家表示，这些努力自然瞄准公有制企业，几乎没有解决私营企业面临的挑战，尤其是私营制造企业的疲软问题。私营企业的困难却多集中在这里。

实际上，1-4月，国有控股企业固定资产投资同比增长23.7%。

尽管民间投资持续流出制造业流入服务业，很多流向服务业最有价值的部分，比如电信和医疗卫生企业，但这些行业都受到有利于国营企业的保护或严格监管。

政府一直在鼓励民间投资于基础设施项目，但一些分析人士指出，政府借此向民间投资者剥离回报较低和缺少风险防范的资产。

“产能过剩没什么好的投资项目，大家对未来的信心也不足。”中国国家信息中心经济预测部主任、首席经济师祝宝良称。

中国国务院本月宣布要采取有力措施，促进民间投资回稳向好，包括放宽民间投资的市场准入。

消息人士近日透露，中国银监会日前下发特急通知，要求各地银监局和金融机构开展促进民间投资工作的自查。

中国企业已经感到经济放缓的影响。路透针对分析师的调查显示，中国企业正面临10年来最严重的流动性紧张问题。

夏小康表示，他的公司去年就停止提高工资，下半年开始裁员。