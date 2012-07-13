中国经济二季度触底获共识 下半年有望逐渐回升

7月6日，在上海浦东新区的金融区，工人们在修剪龙雕塑。 REUTERS/Carlos Barria

* 二季度增速7.6%创逾三年新低,经济底部基本确立

* 投资保持高位企稳,工业增加值逐渐回升

* 消费仍显疲弱,房地产调控有保有压

* 稳增长政策继续发酵,三四季度有望逐渐回升

撰写 沈燕

路透北京/上海7月13日电---对中国经济能否止跌的疑虑,在二季度宏观数据出炉後似乎有所减轻.尽管GDP增速创逾三年新低,但无论投资、工业抑或信贷等关键数据,都让更多分析师确认二季度底部基本探明.

随着中国将"稳增长"置于下半年经济工作的重心,一系列扩大投资、促进消费以及稳定外贸的政策持续发酵,同时配合货币政策"双降"仍有很大空间,业内人士预计,中国经济三四季度有望步入逐渐回升之路.

"从4,5月份的数据基本能推断出6月份的经济形势,与我们的预期差不多,甚至是略好於预期,"中国国际经济交流中心研究员张永军称,二季度的经济底部也基本可以明确.

他指出,从国务院常务会议明确提出把稳增长放在更加重要的位置,并出台一系列积极刺激政策,是中国经济6月份能企稳的重要原因,随着政策效果的进一步显现,三四季度经济会逐渐回升.

中国国家统计局新闻发言人盛来运也在新闻发布会上称,"从拉动经济增长的'三驾马车'动力情况来看,我们觉得还是有比较强的增长动力...我总的看法是下半年国民经济会继续保持适度平稳增长."

国家统计局公布,二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%,略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标;1-6月固定资产投资同比增长20.4%,规模以上工业增加值同比增长10.5%.

而中国央行昨日公布,6月新增人民币贷款9,198亿元,较5月大幅反弹;且此前海关数据显示,6月出口超预期同比增长11.3%.这些因素都表明,推进经济增长的正面力量在增强.

张永军预计,下半年中国在稳增长的政策上仍会加力,尤其是刺激消费方向,"目前只能说是止跌企稳,三季度缓慢回升,最终回升力度取决於政策效果,不能乐观太早,"他并谨慎称.

GDP数据公布後,中国股市沪综指.SSEC一度短暂上涨至0.6%,但随後转为小幅下行;亚洲其它地区股市也纷纷走高;对中国消息敏感的澳元/美元触及盘中高位.但国际油价下滑.

**中国GDP图表 (r.reuters.com/tyd49s)

**中国工业增加值图表 (r.reuters.com/vyd49s)

**底部企稳多获共识**

尽管中国年初确定今年GDP增幅目标为7.5%,但对中国经济增长质量不高及内生动力不足的质疑从未停止,尤其是中国央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.

"中国经济上半年增长7.8%,意味着政府全年7.5%的目标不再面临威胁.除非GDP下半年减速至7.2%那麽低,但最近的刺激政策已经基本消除了这种可能性,"东方汇理银行驻香港经济学家 Dariusz Kowalczyk称.

他相信,在财政政策和货币政策的双重刺激下,下半年经济增长有足够动力达到8.2%,全年仍有望实现8%的增长.

国家统计局数据显示,中国6月规模以上工业增加值同比增长9.5%,社会消费品零售总额同比增长13.7%.

环比来看,二季度GDP环比增长1.8%;上半年固定资产投资环比增速1.71%;6月单月,工业和消费环比分别增长0.76%和1.08%.

中国国家信息中心高级经济师祁京梅也指出,二季度的数据好於此前的预期,原来预期GDP会掉到7.5%甚至以下,实际增长7.6%,且从信贷数据看投放明显增加,加之利率下调,资金成本下降,有助於实体经济的恢复.

她分析称,虽然6月份的工业增加值虽然看似较上月回落,但因上月存在多一个工作日的因素,环比来看工业增加值也是在趋稳;投资仍保持在20%以上的高位平稳态势,同时外贸顺差对经济的正面拉动作用也在增加,预计二季度中国经济的底部基本可以明确,随着提振经济的政策效果进一步发酵,预计三四季度会逐渐回升.

"从二季度数据,特别是5、6这两个月的数据来看,国民经济的运行应该说出现了缓中见稳的迹象,"盛来运在解读二季度的经济数据时表示.

他并透露,上半年消费和投资分别拉动中国GDP 4.5个和3.9个百分点,而进出口拖累下滑0.6个百分点.

**下半年步入逐渐回升通道**

相较中国年初确定的"稳增长,抑通胀"的政策目标,6月份迅速回落的物价涨幅无疑给下半年的货币政策松动提供了更多可操作空间,也为中国实现"稳增长"提供了更多政策筹码.分析师们相信,随着政策效果的进一步显现及加力,中国经济下半年有望逐渐回升.

"对下半年的形势不悲观,从今天的数据以及之前公布的贸易数据看,经济呈现企稳迹象,投资、消费和出口三驾马车均开始趋稳回升.下半年在稳增长的政策下,这一趋势还会维持下去."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称.

他预计,财政方面将落实结构性减税政策.同时,货币政策还有放松的空间,下半年物价料在2%以下,利率还有下调一次的可能;而在外汇占款减少的情况下,存款准备金率可能还会下调1-3次,每次0.5个百分点.

瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光也认为,二季度GDP同比增长7.6%比预期好,二季度是全年经济底部已经越来越明确并对全年GDP增速仍维持8.1%预期.

国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.

国家统计局日前公布,中国6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,并创下31个月最低水准.

不过陈伟指出,虽然预计二季度是这轮经济的底部,但经济恢复的过程将会比较缓慢.从工业增加值增速来看,还面临一定去库存的压力;而发电量和粗钢产量增长低迷,显示经济还处於低位之中.

"我关注的不是二季度经济下滑有多么严重,而是这还要持续多长时间...我认为中国经济走势将暂时处於'L'形轨迹.经济已经见底,但尚未走出底部,还将在底部附近波动一阵子.预期'L'形将不仅持续几个季度,而要持续几年."瑞士信贷驻香港经济学家陶冬如是说.(完)

--采写 北京/上海中文部; 审校 乔艳红

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