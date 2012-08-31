中国经济料三季度有所反弹--国研中心专家

路透北京8月31日电---近期对中国经济将更长时间放缓的疑虑升温.但国务院发展研究中心副主任侯云春认为,当前中国经济的积极因素正在逐渐积累,经济运行将初步企稳,预计三季度有所反弹.

新华网周五援引他的讲话称,展望下半年,欧债危机可能反复,但短期不会引发全球性风险,中国出口增长将有所回升.

"随着稳增长的政策效应进一步显现,经济运行的稳定性有望增加,经济运行将初步企稳,预计三季度会有所反弹,有望略高於二季度,"他说.

侯云春认为今明两年经济增速应不会很低,而在政策选择上应着力提升经济增长的质量和效益,加快转变经济发展方式.

国家发改委主任张平周三也表示,已出台的各项政策措施正在见到成效,经济增长呈现缓中趋稳态势.

中国二季度经济增速降至7.6%的逾三年低点.而宏观经济先行指标--8月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值也在荣枯分水岭下方创出九个月新低.

中国官方8月制造业PMI定於周六(9月1日)出炉.接受路透调查的17位分析师预估中值显示,该指数料微幅回落至荣枯线分水岭,创下九个月低点.虽然历史数据显示8月官方PMI往往回升,但当前中国经济下行压力较大,导致制造业匮乏回暖动力.(完)

--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

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