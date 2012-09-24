中国经济三季度增速将小幅回升至7.7%--中行

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京9月24日电---中国银行(3988.HK)(601988.SS)发布最新经济金融展望季报预计,中国经济二季度已经触底,受政策刺激和基数效应影响,三季度同比增速有望微升至7.7%,四季度达到8.2%左右.
该行在报告中并认为,调降存款准备金率仍是大概率事件,维持年内将有1-2次降准的预测;对降息的预期则相对较弱.
中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.
报告指出,从短期看稳增长的核心是稳投资,加大基础设施建设是近期稳增长的关键.这要求实施更加积极的财政政策,其中中央财政作用尤为重要.未来财政政策可以从三个方面入手,分别是扩大开支,加大对节能家电等领域的补贴力度;减税以促进企业和居民消费;进一步加快"营改增"等等.
中国银行国际金融研究所首席经济学家曹远征称,消费持稳,固定投资增速小幅加快,主动去库存已接近尾声等等,都是支撑三、四季度经济小幅回升的主要力量.
该行并指出,中国四季度物价涨幅将触底回升,但仍将处在2.2%的较低区间,不应过分担心,"未来几个月通胀可控,为宏观政策继续放松创造较大空间."
报告同时预计,今年全年中国经济增速在8%左右,高於政府设定的7.5%目标;全年居民消费价格指数(CPI)涨幅在2.7%左右,三季度估计为2%.不过外需不足,恐拖累全年外贸难以实现10%的增长目标,预计今年出口增速仅有6.3%,进口在6.2%附近.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 张喜良
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