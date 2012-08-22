中国经济四季度料回升但力度不大--国研专家

* 今年宏观调控稳住就行,待明年政府换届

* 投资料将持续回升,出口恐怕会比较差

* 货币政策的有效性需要重新认识

路透北京8月22日电---中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员任泽平周三在一场讨论会上称,中国经济上半年寻底、下半年筑底,但目前来看筑底基础还不牢固,预计四季度有所回升但力度不大.

与会人士告诉路透,任泽平在讨论会上并称,今年宏观调控将稳中求进、以稳为主,待明年政府换届完成後改革预计将进一步铺开.

"三季度估计和二季度差不多,8月工业可能和7月差不多,9月会好一些...四季度可能会有一个小幅的回升,"任泽平预计三季度增速在7.6-7.7%之间,四季度估计在8%左右.

他预计,未来投资将持续回升,房地产投资增速快速下降的态势四季度可能得到遏制,而基建投资全年有望实现12-13%的增长.

但出口恐怕会比较差,他预计8月出口同比可能还是个位数增长甚至负增长,因为欧洲情况还是非常糟糕,而美国和新兴经济体受牵连亦行进迟缓.

中国7月宏观经济数据中,虽然投资和消费持稳,通胀率也一如预期降到2%下方,但工业产出同比增长9.2%、出口同比增长区区1%以及新增贷款降至10个月新低,却让市场对中国经济前景疑虑重重.

"今年宏观调控的核心就是一个稳字,稳住就行,并不一定非要把经济拉到多高的一个程度,"任泽平称,"经济差一点力度就大一点,经济好一些就收一点."

**关注货币政策有效性**

他指出,在潜在增速下降的背景下,任何刺激政策都有代价,目前实体经济没有回升而房地产却在明显回暖,货币政策的负面作用正在增强,其有效性需要重新认识.

任泽平称,目前全球正处在创新周期的低谷,且欧债危机短时间内看不到出路,因此全球未来五年的复苏都可能非常艰难;而国内经济基本面也已发生变化,潜在增长中枢下移,正处在从高速增长向中速增长的一个转换期.

而中长期来看,发展的关键在於改革.他表示,政府要加快顶层设计,推进财税金融和企业层面的深度改革;地方政府和企业则要静下心来踏踏实实调结构、搞创新."转方式、调结构并非宏观的命题,而是实实在在发生的现象,"任泽平说.

国务院总理温家宝8月中称,中国经济下行压力仍然较大,经济困难可能还会持续一段时间,不过中国有条件有能力实现经济目标.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。