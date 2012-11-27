中国经济与通胀回升温和 利率产品延续弱势震荡--中信证券

路透北京11月27日电---中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，经济增长和通胀的回升幅度均将比较温和，但可能引起市场对基本面预期的改变，对利率产品形成一定压力。因此，月内利率产品可能延续弱势震荡，10年期国债收益率可能重新向3.6%的区间上限靠近。

在现券策略上，交易型机构可对前期进入的中长期国债逐步获利了结，对市场持观望态度。对配置型机构而言，中长期金融债仍具备一定相对价格优势，可继续在一级市场上参与。

**经济景气度继续回升**

11月份汇丰PMI预览值为50.4，表明经济扩张的速度进一步提升。经济增长的回升主要得益於稳增长政策以及出口的回暖。汇丰PMI新出口订单指数从10月份的46.7上升到11月份的52.4，显示11月份出口增长仍可能保持强劲。

然而，新订单指数从10月份的51.2下降到11月份的50.2，表明国内需求有所放缓，此外，产成品库存再度回升，对未来经济增长的回升形成压力。

总体来看，如果稳增长政策继续推进，海外经济并不显着恶化，增长回升的势头将得到延续，但回升的力度仍有待观察。

**11月CPI同比将触底回升**

从高频数据看，11月份後农产品价格开始止跌回升，其中蔬菜价格上涨最为明显，11月份前三周累计上涨了9.2%。

但从月度数据看，11月份CPI食品价格仍将低於10月份，我们预计11月份CPI食品价格环比在-0.2%左右，CPI非食品环比将小幅回落至0.2%左右。

预计11月份CPI环比在0.1%左右，同比将回升至2.0%左右。12月份CPI同比将进一步上升。

**市场研判和投资策略**

从基本面来看，未来一两周将进入11月宏观数据发布的敏感期。在10月份增长数据好转的基础上，若11月份增长数据延续向好趋势，将强化市场对今年四季度宏观经济走出底部的预期。

另外，继10月份CPI同比创出年内新低之後，11、12月份CPI同比将触底回升，形成增长与通胀双双回升的基本面组合。尽管从目前的数据看，增长和通胀的回升幅度均将比较温和，但可能引起市场对基本面预期的改变，对利率产品市场形成一定压力。

因此，我们维持月内利率产品将延续弱势震荡的判断，在前期的小幅下行後，10年期国债收益率可能重新向3.6%的区间上限靠近。

在现券策略上，继续建议交易型机构对前期进入的中长期国债逐步获利了结，对市场持观望态度。对配置型机构而言，中长期金融债仍具备一定的相对价格优势，可继续在一级市场上参与。(完)

--整理 钟华; 审校

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