中国经济趋稳信号明显 惟基础不牢盼政策放宽

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
*季节因素推动制造业PMI续升
*经济趋稳信号明显,缓解"硬着陆"疑虑
*惟基础尚不牢固呼吁政策继续放宽
作者 李文科
路透北京3月1日电---季节性因素推动中国制造业PMI连续第三个月回升,彰显工业领域动力正逐步强化,经济趋稳信号明显.在备受关注的中国"两会"开幕前夕,这无疑将缓解外界对中国经济"硬着陆"的担心.
但考虑目前外需依然疲软,内需尚未见实质反弹,制造业回暖的基础并不稳固.决策层需要进一步放宽政策,来为实体经济"保驾护航".分析师预计继续下调存准乃大势所趋.
"2月份PMI指数继续回升,进一步明确了经济回调趋稳的态势,"中国物流与采购联合会特约分析师张立群称称.
但他也指出,从出口、投资等需求增长情况看,预计未来经济增长仍将有所回调,但幅度趋於缩小.
汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌也称,春节後生产活动加快、就业市场回升,拉动汇丰PMI小幅反弹,但这并不改整体经济增速放缓的态势.
"通胀压力有所缓解的背景下,央行应继续加大政策宽松的力度,"他说.
受春节後企业集中开工等因素推动,中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6.
大型投行--中金公司最新发布研究报告称,PMI连续三个月回升并保持扩张态势,说明经济"硬着陆"风险很低,但仍需政策保持必要支持力度.预计上半年仍需降低存款准备金率2-3次,每次50个基点.
中国国内金融市场对符合预期的PMI数据反应偏冷淡,沪综指.SSEC在平盘上下微幅震荡,最新报上涨0.10%,人民币兑美元微跌至6.2988元.
不过对中国消息敏感的澳元及新西兰元兑美元小涨;亚洲股市则下滑,MSCI除日本外亚太区股指 .MIAPJ0000PUS最新跌落0.76%,主因美联储主席证词陈述未释放利好,且中国PMI数据仍在50附近徘徊,提醒投资人全球经济仍脆弱.
欲浏览中国2月官方和汇丰制造业PMI图表,请点选链接:(r.reuters.com/keh86s)
**经济回调趋稳,但基础尚不牢固**
制造业PMI持续回暖,表明中国经济仍具韧性,并宏观经济慢慢筑底回升积蓄力量.有分析师乐观预计,经济有望在一季度触底.
"考虑到季节因素,每年头两月PMI数据参考意义不强,但连续三个月保持在扩张范围,说明中国经济增长动力仍具备韧性."美银美林最新研究报告称.
瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光亦称,今早公布的汇丰及官方PMI同时显示出上行趋势,且未来伴随财政和货币政策的逐渐宽松,PMI或将稳定在50扩张区间.
"因为money是一点点放出来的.以後货币和财政宽松会有更大体现,可能经济一季度就见底了."他称.
华创证券宏观分析师华中炜乐观认为,一季度去库存的进程可能已经接近尾声,经济或将进入一个底部缓慢回升阶段.此外,海外经济恢复好於预期,也会导致出口的回落也许没有预想的那麽快.
但是,官方和汇丰PMI持续在荣枯分水岭上下挣扎徘徊的事实,却不容忽视.官方数据虽触及五个月最高位,但增幅却较往年平缓.
而更关注中小企业领域的汇丰制造业PMI中,新出口订单分项骤降至47.5的八个月低点,凸显中小企业目前面临的困境.
"2月份PMI回升主要反映了春节复工後的影响,不过较往年春节次月PMI回升2-3个百分点,仍嫌偏低,反映实体经济仍在软着陆过程中."华宝信托宏观分析师聂文指出.
另据证券时报周四报导,中国2月新增人民币贷款约在5,000亿元左右,远逊於预期,其中需求不足或是主因.这也从侧面验证了目前实体经济依然疲弱.
**"稳增长"需政策进一步放宽**
中国国务院总理温家宝2月中旬表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.而中国央行稍早也已经宣布年内首次调降存准率.
花旗最新报告称,尽管(官方PMI报告中)新增出口订单大幅反弹,进口指数亦有所增长,但这是否就反映出进出口可持续扩张,仍有待观察.在欧元区将经历衰退的情况下,今年全球经济复苏料将处於较低水平.
该投行预计,CPI(居民消费价格指数)涨幅可能已降至3.4%左右.这一趋势若经确认,将为3月进一步放松政策扫清道路,包括再度下调存款准备金率,以及在月中批准预算後出台更多积极的财政政策.
中国央行此前於2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.
中金报告也称,未来货币总量宽松的方向将更加明确."特别是在一季度,随着财政存款回归央行、央票到期量萎缩以及外汇占款的增速放缓,紧张的市场流动性仍是制约稳定增长的最大因素."
央行货币政策委员会委员李稻葵近日表示,由於国内外有众多不确定因素,今年货币政策需"走一步看一步",第一季度是政策预调微调的关键.
此次由紧逐步放松的政策拐点出现在去年底,中国去年为抑通胀曾连续六次上调存准率,并连续加息.但下半年一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.(完)
--审校 乔艳红
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