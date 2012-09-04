中国经济恍若重回2009年 反弹在即?

* 一些指标显示,中国目前经济形势与2009年类似

* 当时中国经济正开始从全球金融危机中反弹

* 现在不大可能出现类似反弹,复苏前景仍不确定

记者 韩碧如; 编译 隋芬/张涛/李春喜/王翔琼

路透北京9月4日电---中国制造业上一次出现类似今年8月的情况,还是在2009年3月,当时中国经济即将从全球金融危机中反弹.

这一次分析师们却不那麽肯定,作为全球增长引擎的中国经济还能否很快明显反弹,

事实上,两项采购经理人指数(PMI)均显示新订单下滑,进一步证明中国这个全球第二大经济体的下滑程度正在加深,对於经济反弹的时间预期也被推後.

"很显然,我们正处於一段相当糟的行业周期当中.我认为不会再有大的恶化…但恢复起来估计要很长很长的时间."龙洲经讯(Dragonomics)的董事总经理葛艺豪(Arthur Kroeber)表示.

"我认为目前正处於周期底部徘徊."

周一发布的汇丰8月中国制造业PMI终值降至47.6,为2009年3月以来最低水准,而国家统计局周六发布的8月官方制造业PMI则是自去年11月以来首次跌破50的荣枯分水岭.

不过,汇丰PMI与其他数据均表明,中国经济似乎正在重演2009年时的情形.中国7月工业生产增速为2009年以来最慢,出口增速也是如此,除了1月出口为下跌外.

上海股市.SSEC已从年内高点下挫约18%,创下2009年3月以来的低位.

最新公布的第二季国内生产总值(GDP)增速也创下2009年第一季以来最慢,反映出中国严控房地产市场措施以及欧洲需求低迷带来的影响.

2009年3月,中国建筑业在沉寂数月後开始重新发力.国际上,继主要国家为摆脱金融危机而向经济中大量注资後,市场开始上演急剧的反弹.

**向下滑行**

在北京4万亿元(6,300亿美元)刺激措施等因素的帮助下,2009年3月中国经济从远比目前糟糕得多的危机中复苏.

2009年3月当季,中国经济成长速度为6.1%.今年第二季成长7.6%,是那时以来的最慢增速,但远高於当时的水平.

然而,今天的情况是经济正在滑向比预期更加严重的低迷状态.而当初刺激计划所造成的後果,比如加剧通胀和推高房地产市场,正是导致今天局面的原因之一.

中央政府抑制房地产市场以平抑物价,支持经济适用房政策,加之欧债危机打压全球需求,结果拖慢了中国经济增长.

对於制造商来说,主要忧虑是新订单不足,尤其是来自欧元区的订单.

汇丰的报告显示,总体新订单和新出口订单下降速度为2009年3月以来最快,拖累制造业再度陷入萎缩,浇灭了7月刚刚燃起的一线希望.

成品库存处於纪录高位,未交货订单额则是2009年1月以来最低.

"造成当前经济滑坡的原因,既有周期性因素,也有结构性因素,"国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良表示,他并称继续放松货币政策也不会有什麽效果.

"制造业受到去库存过程的打击."

官方PMI数据显示,新订单连续第四个月下降.出口订单也在减少,但该分项指数与7月持平,仍为46.6.

**虽然同样疲软,但有不同之处**

虽然目前经济状况与上次全球金融危机有相似之处,但也有很大不同,这有助於解释为什麽决策者对於刺激经济不那麽积极.对中国而言,最关键的问题在於就业.

与2008-2009年冬季大幅裁员不同的是,当前就业相对较为稳定,这减轻了在领导层换届之年发生社会动乱的担忧.

"我认为我们也应当看看就业状况,目前就业还未显示有什麽大问题...没有看到大规模裁员,"祝宝良表示.

在全球金融危机期间,中国政府推出刺激方案,此前全球贸易冻结,在短短几个月内至少2,000万名农民工失去工作.

目前虽然中国、日本和韩国等主要出口经济体也感觉到出口疲弱的影响,但还没有达到上次危机时的程度.

如果就业开始显示持续紧张迹象,中国可能会调整政策.8月的官方PMI就业分项指数连续第三个月萎缩,下滑至49.1.

汇丰调查中的就业分项指数为47.6,触及2009年3月以来的最低点,且第六个月低於50.在汇丰的调查中,民间部门受访者对於就业和解雇更可能反应迅速.

在本次经济下行周期中,经济增长已经连续六个季度走疲.汤森路透数据显示,在全球金融危机期间,经济在好转之前曾连续七个季度走疲.

如果过去可以作为参照,那麽表明经济增长或在第三季再次疲弱,然後在第四季开始反弹.

**复苏迟缓**

中国当局秉持审慎的政策立场,在支撑经济的过程中小心翼翼,担心房地产泡沫和通胀风险卷土重来.

然而,其采用的政策迄今为止并未显示出经济下滑得到控制的明显迹象.实际上,鉴於7月的经济数据和PMI指数,分析师正在进一步调降其经济预期.

巴克莱周一表示,其全年中国经济成长7.9%的预估有下修可能,指因PMI表现黯淡.

瑞穗证券周五将中国第三季GDP成长预估下调至7.4%,并称第四季经济成长或会进一步降至7.2%.

就在7月的一次路透调查中,分析师的预估中值显示,中国第三季GDP将成长7.9%.

澳新银行的Li-Gang Liu和Zhou Hao预计,2012年经济增速为7.8%,略高於政府目标7.5%.

"我们认为中国两度降息及通过大规模逆回购操作向市场挹注流动性,并没有产生实质性的效果,因为很多数据显示中国经济增长动能明显减速,"他们写道.

中国国际经济交流中心的经济学家王军(Wang Jun)表示,第三季经济增速甚至可能跌破7.5%.

他称,"我们仍看不到经济触底的任何迹象."

很多分析师认为,央行将通过下调指标利率和银行存款准备金率来继续放宽政策,但怀疑当局可能不会采取2008-2009年那样的激进措施.

美国经济预测机构全球透视公司(IHS Global)经济分析师任先锋(Xianfeng Ren)和Alistair Thornton表示,政府低估了经济放缓的速度,而决策者持谨慎态度,担心重蹈4万亿元刺激举措导致过剩的覆辙.由於更多资本流出中国且贷款需求疲弱,政策工具正在失去作用.

"最後一点,再过几个月中国将面临十年一次的领导人换届,没有人把注意力全放在经济上."他们补充道.(完)

--译文审校 郑茵/石冠兰/徐文焰

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