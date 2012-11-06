中国经济改善趋势进一步确立 债券收益率下行动力不足--中金

路透上海11月6日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报预计，经济改善的趋势将进一步确立，而通胀仍将维持在低位，因此债券短期内收益率下行的动力不足。

不过中期来看去产能和去杠杆仍是制约经济持续复苏的两大因素，且广交会数据显示出口环境并没有好转，所以一旦PMI库存开始持续上升并超过订单指标时，债券收益率又会重新进入下行通道。

**PMI确定的回升和不确定的回升力度**

10月份中采PMI反季节性回升并重新进入扩张区间，进一步印证了经济短周期复苏的特征，但市场对其解读过於乐观，我们认为短期内经济的反弹没有悬念，但反弹的力度和持续的时间却存在不确定性。

经济短期反弹的动力来自於补库存，而不是总需求的回升。本轮PMI的回升很可能类似於今年一季度，持续的时间不超过六个月，回升的高点不超过53。

首先，10月生产指标回升的力度超过新订单，使得产成品库存再次回升至48以上，显示今年的去库存并没有伴随着去产能，需求的回升很容易导致生产的全面回升，最终导致库存的重新升高并抑制经济的继续扩张，而过去PMI的持续回升都是在产成品库存长期保持在低位的情形下出现的。

其次，外需订单回升力度较弱且仍处於收缩区间，如果不能保持在50以上，那麽仅靠内需很难将总订单提升至54以上。

第三，积压订单大幅下降，意味着新订单回升力度不够，企业目前的生产已经开始消耗过去的订单，增加了产成品库存迅速回升的风险。10月非制造业PMI经营活动指数尽管也大幅反弹，但绝对水平仍然低於7、8 月，而且新订单和收费价格都是下降的，显示第三产业也存在供过於求的问题，利润率呈现下降的趋势。

**企业财务风险继续增大**

近期在宏观指标改善的同时，微观层面企业的盈利状况似乎也有好转的迹象。9月份工业企业整体的利润增速由负转正，并且净利润率也出现回升。

利润率的回升得益於两个方面：一是工业品价格企稳回升使得毛利率提高；二是降息和债券发行导致企业的财务费用同比增速开始下降。不过值得注意的是，今年以来工业企业的利润增速和净利润率都有季末冲高的现象，未来利润增速有再次回落的可能。

从上市公司层面来看，资本回报率在三季度继续下滑，年化回报率大约在6.4%左右，并且已连续四个季度低於7%，即使在08年金融危机时也仅持续了两个季度。而另一方面，企业的债务融资成本仍处於历史高位，贷款加权利率继续高於资本回报率，但企业并没有相应收缩债务，杠杆率不降反升。

企业被动加杠杆导致财务风险在继续增大，尽管去库存力度加大使得企业经营活动现金流在三季度有所改善，但是投资和债务本息支出仍保持在高位，导致整体现金流仍然为负，货币资金净减少，与债务的比值进一步下降。

此外，企业的应收账款占资产的比例持续上升，显示企业之间“三角债”的问题在不断深化，所以单一企业的违约风险会更容易造成系统风险的扩散。

**互换与现券的负息差缩小**

尽管上周五公布的美国非农就业数据好於市场预期，但美元指数却反而继续走强，推动大宗商品价格继续下跌，对国内债市形成支撑。

下半月随着资金面的进一步改善，我们预计债券收益率会出现小幅回落。维持中短期利率下降、长期利率窄幅震荡的判断，相比于现券收益率走势，我们认为互换利率和现券收益率之间的负息差缩小更为确定。

建议投资者可以继续保持买入现券并支付互换固定利率的组合头寸，而在互换利率头寸上，支付Shibor互换利率较支付回购互换利率更具有吸引力，因为随着年底市场对跨年度资金需求的上升，Shibor和Repo互换利率的利差会随着基准利差的扩大而持续扩大，建议投资者可以保持两者的基差扩大交易头寸。(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

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