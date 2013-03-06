中国经济回升态势将继续 是否加息需视首季经济和物价状况--专家

路透北京3月6日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露周三称，中国经济增长的回升态势将会继续，下一步是否要加息则要看一季度经济增长的情况和物价的情况，在这之后才有可能决定下一步的货币政策走势。

担任中国人民大学校长的陈雨露在“两会”（全国人大和政协会议）间隙称，中国今年将保持稳健的货币政策，今年信贷规模和社会融资规模将和去年不会有太大变化，新增贷款亦将保持稳定。

“中国经济增长从去年11月已经开始好转，这样的形势应该会保持下去，也不会出现大起大落。”他称。

对于普遍被认为略低的今年M2（广义货币供应量）增速目标13%，他认为，13%的M2增长率实际上已经考虑到物价稳定的因素，当然要实现13%的目标，还是需要付出相当大的努力。

他并称，今年一系列深化改革和市场化改革的措施会陆续出台，不过他未阐明具体的改革措施。

对于当前热议的发达国家竞争性货币贬值，陈雨露称，目前货币战的形势非常严峻，因为这次金融危机比想象中恢复得慢得多。

他并表示，发达国家宽松货币政策目前看来要持续相当长的时间，并要通过货币贬值促进出口，作为中国肯定是属于受害者，中国要充分考虑国际货币的影响来调整政策。同时，中国应利用其国际金融话语权的增加来团结其他受到货币战影响的国家，来争取更多的权益。

如市场各界所预料，中国货币当局越发关注货币超发的后遗症，并将逐步控制新增规模。中国央行行长周小川周二称，今年广义货币供应量(M2)预期增长13%左右，旨在强调货币供应量不能过快地增长。

日本最新的量化宽松政策犹如打开全球新一轮竞争性货币贬值的潘多拉魔盒，中国也难以置身事外。中国央行副行长易纲此前表示，希望各国货币当局恪守G20达成的共识，避免发动货币战。

中国外汇交易中心人民币/美元即期汇价周三收报6.2181元，较去年底升值0.2%。人民币升值步伐在去年明显放慢，全年仅升值1%。（完）

(发稿 李文科/宿泱韫; 审校 林高丽)

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