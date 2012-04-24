中国实现经济长期改革目标难度远高於避免硬着陆

记者 Nick Edwards

路透北京4月23日电---与中国长期经济改革的艰巨任务相比,引领该国安全避开近期硬着陆风险似乎还比较简单.

即便经过结构性调整,中国经济增长率在2020年之前可能更接近5%而非10%,中国穷困人口占较高比例,而且将迅速走向老龄化社会.而企业在发达市场还将面临来自其他国家廉价产品的竞争,且这些市场仍未完全摆脱2008-09年金融危机期间去贡杆化的影响.

"避免经济硬着陆相对容易.短期经济政策已经提前确定,我认为不会出现什麽偏差."瑞银(UBS)的首席中国经济学家汪涛对路透表示.

在中国央行近期扩大人民币兑美元日波幅限制至1%後,一些人认为该国的金融行业改革可能加速,尤其是在提高汇率可自由兑换的程度方面.

瑞银的汪涛认为,中国十二五规划中制定的范围更广的改革目标实现难度更大.

"调整经济结构、转变经济发展方式、如何改善收入分配、环保议题、价格扭曲以及金融业改革,这些事情都被作为重要任务,但何时启动这些改革却没有一个非常明确的时间表."她说.

中国总理温家宝在任的最後一年任务繁重.3月披露的2012年计划中有32项行动承诺,涵盖九大领域,其中多数承诺的措辞都用到了"加快"、"深化"和"有力".

在被批评人士称改革脚步放慢的九年之後,他要在这12个月的时间里完成这些计划绝非易事,特别是政治因素令事情更加复杂.

**过渡年**

今年是过渡年,中国国家主席胡锦涛和总理温家宝开始把权力移交给新的领导班子.完成顺利交接才是优先目标,而这似乎会限制重大改革的回旋空间.

不过在薄熙来因丑闻下台後,中国可能加快经济改革进程,以支撑经济增长并维护社会稳定.

"金融改革的步伐可能在2012-2013年加快."中国农业银行首席经济学家向松祚表示,他还是中国人民大学国际货币研究所副所长.

改革从来不是轻而易举的事.资本和汇率自由化当然也不容易,而一些亚洲国家在这方面的失误,正是导致1997-1998年亚洲金融危机的根本原因.当年中国设法避开了这场危机.

中国人民银行在2月的一项研究,为未来5-10年间放松资本管制提供了时间表,以令外资可以更加自由地购买中国资产,以及允许中国公民直接投资海外市场.

世界银行和一家政府智库用了468页来阐述从现在到2030年进行他们设想的改革是有必要的.

同时,中国经济料创10年以来最低年度增速,路透访问的分析师预计增速为8.4%.

人们总是希望平衡增长,降低海外需求和投资对经济的影响.中国约2亿工作岗位直接靠对外贸易支持,约占劳动力的四分之一.

由於2008-09年全球金融危机和仍在延续的欧债危机,接连受出口拖累的困境令中国领导人更加感到,需要进行再调整.

与上述情况相呼应的,还有贫富差距的扩大以及小型民企的持续抱怨声.这些企业表示,即便有激励国内资本市场的举措,但其仍难以获得信贷.规模较小的民间企业提供着中国约80%的就业岗位.

**没有倒退**

"我们认为中国现已在金融改革方面取得很多进步,倒退不是选择,"德意志银行分析师Michael Spencer称.

温家宝本月稍早希望打破大型国有银行在信贷方面的垄断,国务院决定设立温州市金融综合改革试验区,这可能成为全国性改革的里程碑,民间个人将可设立新的受监管的借贷工具.

与人行和证监会有直接联系的消息人士上周对路透称,中国政府准备通过一系列小幅快速的举措,降低外汇跨境流动的门槛,以进一步开放外汇和资本市场.

"若决策者仔细考虑这些改革,其对经济的影响将比10年前中国加入世界贸易组织(WTO)更加深远,"Spencer在一份客户报告中称.

中国入世迫使国企改革重组,为中国後来的成就奠定了成长基础,中国现已成为全球第二大经济体、全球最大的商品出口国、并拥有全球最多的外汇储备--最新数据显示,中国的外储规模达到3.3万亿(兆)美元.

不过瑞银的汪涛表示,改革中的一些最大难题会更难触及,也更难解决.

"我认为问题逐渐变得更深层次,且多数是财政问题,"汪涛称.

"……如果你看一下欧洲和美国的形势,就会发觉放松货币政策很容易.但财政整固的难度却极高."(完)

--编译 徐文焰/王丽鑫;审校 张涛/丁琦

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