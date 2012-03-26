专家称第二季未必是中国经济低点

路透上海3月26日电---相当多人士预期今年第二季可能成为中国经济增长的低点或拐点时,北京师范大学金融研究中心主任钟伟指出,若是第二季国内宏观调控未放松,中国经济增速下滑趋势仍将延续,第三季增速可能继续放缓.

对於今年通胀形势,他认为,尽管外界对此普遍乐观,但由於能源和食品价格居高不下,劳动力价格亦在上升,全年通胀涨幅将呈现V型,6月或7月可能是年内通胀的底部.

"如果第二季度的宏观调控没有放松,第二季度就不太可能成为年内增长的低点."他周日在上海出席一论坛时表示.

中国已明确提出今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑,至8.9%.

目前中国实行的货币政策仍相对略紧,前两个月银行新增贷款低於预期,今年来央行仅下调一次存款准备金率,亦与市场原先预期相差甚远.

钟伟认为,目前国内通胀运行有三个上涨因素,一是国家发改委案头积累的价格调整方案非常多;二是劳动力价格,近几年各地方政府设定的最低工资收入标准年均涨幅超过15%;三是食品价格下行并没有预期的好.

"上游价格开始往上走,下游的价格开始往下走,这使得企业通过上下游价格转嫁自身成本的能力在下降.对今年而言,是企业更煎熬的一年,规模以上工业企业的增加值会下降,盈利水平会下降,这是一个大概率的事件."他说.

他并指出,年初以来支持中国股市反弹的三大因素是外围市场转暖、政策放松的强烈预期以及估值自我修复.但进入第二季度,外围股市的影响在弱化,政策放松预期极有可能落空,未来资本市场调整时间可能超出预期.

"我们大体认为(年内)资本市场的情况是债比股好,同时指数比行业好."他称.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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