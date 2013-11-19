中国宜通过市场参数达到宏观调控目标--报载

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透北京11月19日 -中国金融时报周二刊登评论文章，强调市场机制在未来宏观调控和货币政策中的重要作用，称需要更多运用市场化的工具和手段，通过市场参数来达到调控目标，减少行政性的、直接的管理。
文章并称，宏观调控要向着市场传导的方向转变，要通过使用经济手段，注重在法律框架范围内来选择调控的各项政策和措施。
评论认为，要进一步优化货币政策目标体系，处理好促进经济增长、保持物价稳定和防范金融风险的关系。要发挥好传统货币政策工具的作用，并根据中国经济金融发展水平和现实需要，因时因势、因地制宜地创新工具。
同时要继续深化金融体制改革，完善金融市场体系，提高货币政策传导效率，不断健全宏观政策框架，完善相应的制度化安排和预案准备。
中国上周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，要最大限度减少中央政府对微观事务管理，市场机制能调节的经济活动一律取消审批。宏观调控的主要任务是保持经济总量平衡，促进重大经济结构协调和生产力布局优化。(完)
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(发稿 李然; 审校 林高丽)
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