经济放缓令在华欧美企业日子不好过

路透波士顿/伦敦4月26日电---由於中国经济降温,一些大型欧美企业押宝中国经济成长未能如愿以偿,而这原本是他们最有把握的押注之一.

卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、3M(MMM.N)、联合技术(United Technologies)(UTX.N)等制造商公布第一季中国业绩疲软,受中国经济增长放缓至近三年低点影响.

投资者为此感到紧张,不过有一些西方企业的首席执行官预计,随着中国政府放宽货币政策,经济朝成长更快的内陆城市纵深发展,中国经济将恢复快速成长.

卡特彼勒在华业务第一季营收减少2.5亿美元至3亿美元,迫使公司今年将20%在中国制造的设备转出口至其它国家.

卡特彼勒的季度获利优於预期,但投资者担忧中国业务对整体业绩的影响,其股价周三大幅收低5%,周四几近持平.

瑞士生产电力设备的工程集团ABB本周公布的获利略逊於分析师预估,亦受中国需求疲软拖累.

"中国业务今年开局表现得很迟滞.1月业绩极其疲软,"ABB首席财务官Michel Demare周三表示.

当然,并不是每家西方企业的中国业务都表现不好.

美国苹果公司(AAPL.O)就是个例外,该公司公布在中国、香港、台湾三地的iPhones销售增加四倍,扶助公司实现高於市场预期的季度获利.

但中国政府给房地产市场降温的措施在近几个月打压消费和工业需求,西方企业的老板们不再拿以前惯用的溢美之词来形容中国业务,而是改用"艰难"和"一般"等保守的字眼.

"我们的中国业务开局迟滞,"联合技术首席财务官Greg Hayes说道.该公司旗下的奥的斯电梯(Otis)是全球最大的电梯制造商.奥的斯在华销量今年第一季下降了9%.

"中国政府继续努力打压房价,给高端住宅市场带来负面冲击,而奥的斯中国销售的约一半来自这个市场."

中国3月将官方2012年经济增长率预估降至7.5%的八年低位,分析师认为此举暗示当局将更加侧重於经济改革,而不是刺激经济.

芬兰电梯制造商通力集团(Kone Oyj)(KNEBV.HE)表示,其中国业务第二季的增长率将从第一季的10%降至0-5%.瑞典卡车商沃尔沃(VOLVb.ST)周四则将今年中国建筑设备市场的增长率预估从之前的持平,降至下滑15-25%.

**不会退却**

大多数公司高层仍看好中国的长期成长前景,认为这不过是中国这个全球第二大经济体崛起过程中的小插曲.

各公司筹划加快业务成长的方式之一,是聚焦于中国内陆的二线城市,当地楼市面临的调控不那麽严厉.德国时装公司Hugo BossBOSG_p.DE称,将开设自营店和进军中小城市,以扩展中国业务.

"尽管中国经济减速,且开展结构调整以迈向消费驱动的经济,但内陆省份正在呈现两位数的增长,且未来10年也有望保持这样的增幅,"矿业巨头英美资源集团执行长Cynthia Carroll在上周的公司年度股东大会上向投资者表示.

但分析师和高管们也承认挑战的存在.施耐德电气(Schneider Electric)(SCHN.PA)指出,其中国业务的减速,部分源於依赖对欧洲出口的公司需求趋疲,这些公司的对欧出口业务已遭遇欧债危机的冲击.

一些高层指出,即便中国经济成长加速,或许也难以恢复到过去10年的辉煌时期.如在汽车行业,中国2009年汽车销量激增46%,这一增幅难以再现.高管和分析师普遍预料,未来几年的增幅更有可能介於7%-8%之间.

中国经济成长的可持续性已成为投资者的一个更大担忧,因欧洲经济已转弱,令企业更加倚重新兴市场的需求.

AMBS Investment Counsel首席投资官Wayne Titche指出,即使中国增长放缓,仍给美国大公司带来机遇.AMBS的持股包括通用电气(奇异,GE)(GE.N),3M和Parker-Hannifin(PH.N).

"人们总是对中国感到不安,"Titche说."迄今为止,中国一直有能力维持局面.该国经济料仍将增长8%,尽管不是10%."

Ingersoll Rand(IR.N)执行长Mike Lamach认同这一看法.该公司生产空调器,锁具和其他建筑产品.

"我认为,中国经济走疲将是短暂现象,"Mike Lamach在接受采访时表示."我确实预料中国经济会在未来几个季度回暖."

现实情况是,即便中国经济增长处於最温和水平,也远胜过西方世界,尤其是欧洲国家.中国第一季GDP增长8.1%,不及去年第四季的8.9%,但仍是美国经济第一季估计增幅2.5%的三倍多.

"7%或8%的增长率对我而言似乎仍是巨大的机遇,"荷兰AkzoNobel(AKZO.AS)首席财务官Keith Nichols表示,该公司是全球最大的涂料生产商.(完)

--编译 白云/肖群英;审校 田建华/丁琦

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