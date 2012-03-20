中国经济“水落石出” 房地产调控要讲策略重节奏--专家

* 经济下滑期风险将暴露更多

* 主要风险集中在房地产和地方融资平台

* 货币政策要坚持稳健

* 自由浮动是人民币汇率最终的目标

路透香港3月20日电---中国国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌称,在经济放缓的过程中,各种风险将暴露的更为明显.当前主要集中在房地产及地方政府融资平台上,而化解风险是一个长期的过程,要讲究节奏和策略.

中国主动调降今年增速目标至7.5%,似乎证实海内外对中国经济放缓的担忧.不过夏斌表示,经济放缓是中国调整经济结构的必然选择,但某些海外投行预测会到"6%",那太"好笑"了.

"房地产不调不行,调狠了也不行.未来几年都要坚持政策不放松,但要讲究节奏和策略,让泡沫慢慢破."他在端信举办的亚洲投资年会中表示.

对於地方政府融资平台,夏斌指出大部分都是好的,都属於有现金流覆盖和支持的.从长期来看,把中央和地方财政与地方政府融资平台的债务放在一起,是解决这一问题的根本之道.

他表示,中央也在积极探讨化解房地产与地方政府融资平台风险的政策,包括引入民间投资、启动消费,以及在税收体制上改变等.

**货币政策不宜放松**

夏斌指出,货币政策目前不宜放松,应继续坚持稳健的货币政策.那些认为中国政府会放松货币政策以阻挡经济放缓都是不切实际的想法.

"中国金融体系不健全,货币政策并不能全面反应到实体经济中.因此,可以有针对性的放宽对一些行业的调控,比如中小企业、创新型企业等."他称.

对於人民币汇率,他也重申了中国政府近来一惯强调的态度,中国正逐步走向更富弹性的浮动汇率."设定时间表并不科学,要加快,加快推动资本项下的开放."

夏斌在港出席一论坛时作以上表示.他此前为中国央行货币政策委员会委员.

今年以来,人民币兑美元呈现微幅贬值.而中国总理温家宝上周表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.(完)

--记者 毕晓雯/梁慧仪; 审校 黄凯

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