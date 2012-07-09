中国经济成长放缓殃及新兴市场基金

* 新兴市场基金第二季受到资金流出冲击

* 成长忧虑令中国基金受重创

* 美国新兴市场基金表现落後其他基金

记者 Melvin Backman 编译 王冠中

路透7月8日电---随着中国放缓,许多新兴市场共同基金的下半年表现可能会受到拖累.

近几个月来,投资人将数亿美元的资金抽离主要投资於金砖四国相关企业的股票基金.金砖四国即巴西、俄罗斯、印度和中国等四大新兴国家.

但中国最令基金投资者担心,有迹象显示,中国经济放缓速度快於预期.

即使是新兴市场多头--高盛资产管理董事长Jim O'Neill亦称,中国放缓的情况让他有点意外.尽管如此,O'Neill仍旧确信,中国经济表现绝对足以弥补其他金砖国家的疲弱之处.

"它让我所预测的轨道难以维持,"O'Neill谈及放缓时表示,但他也指出,"我觉得人们只因为两季的表现就来质疑这个论点实在太可笑了."

**金砖国家**

主要投资金砖国家的股市基金第二季并不好过,根据基金追踪公司EPFR,投资人在第二季赎回了7.87亿美元资金.主要投资中国的基金受创尤重,第一季新增的16亿美元资金中,有88%在第二季遭赎回.

资金纷纷退出中国基金,正值机构投资者下修成长预估之际.在近期的一份报告中,Ray Dalio的Bridgewater Associates将"大约半数"的全球成长放缓归因于"中国经济放缓."

中国放缓其中一个迹象就是中国6月采购经理人指数(PMI)降至50.2.

关於中国的担忧日增,且其他金砖国家的成长放缓,也开始影响到部分主要投资於亚洲的美国新兴市场基金和对冲基金的表现.

共同基金产业追踪公司Morningstar表示,截至6月30日,美国新兴市场股票基金获益4.61%,低於非新兴市场股票基金的5.51%.

根据Morningstar,投资於中国的美国共同基金上涨2.9%,低於多元化新兴市场股票基金的4.15%.

相较之下,美国股市标准普尔500指数.SPX今年以来上涨约7%.

部分以亚洲为标的的对冲基金表现平平.汇丰私人银行公布,截至6月22日,Chilton中国机会基金涨幅略低於1%,而Pinpoint中国A类基金同期上涨约1.3%.

然而,整体来看,新兴市场股市基金表现远优於去年的下跌20%.但在经历2012年第一季的13.1%快速增长後,整体新兴市场基金在第二季回吐了超过半数的涨幅.

现在的忧虑是,随着中国经济放缓,新兴市场基金可能在2012年下半年进一步下跌,尤其是其他金砖国家若出现更严重的放缓情况.

Morningstar分析师Bill Rocco表示,中国正显示出容易受到欧洲金融危机以及美国经济低迷的冲击.

除此之外,部分投资人也开始对中国成长预估变得更为审慎.

EPFR Global的研究主管Cameron Brandt称,投资人对於中国公布的官方统计日益感到沮丧.

然而,近来的经验显示,新兴市场表现仍会优於其他市场.从2009年到2011年,金砖国家的经济成长率都比欧美等大部分其他国家高出2至3个百分点.

**可持续的表现**

就如O'Neill指出的,即使中国成长放缓,仍会远高於20国集团(G20)去年的平均成长率2.8%.世界银行对2012年中国国内生产总值(GDP)成长率的最新预估为8.2%,低於去年的9.2%和2010年的10.4%.

Everest Capital的固定收益主管Jean-Charles Sambor表示,中国和其他金砖国家的状况是,经济成长正在回归更可持续的水准.Everest Capital为迈阿密一家以新兴市场为主要标的的对冲基金,管理17亿美元资产.

他表示,中国今年出口成长料约12.7%,低於2010年触及的20%增长率.出口放缓,部分是因为其他地区的经济困境所致.

"调整经济,以减轻对出口的依赖和重视国内消费...是多数金砖国家和多数新兴市场正在走的路,"Sambor说."这题材仍旧非常强劲."(完)

--译文审校 张涛

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