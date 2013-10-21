焦点：中国经济“感冒” 连累欧洲企业“头疼”

图为欧元和拉脱维亚货币。EUROZONE-LATVIA/PROSPECTS REUTERS/Ints Kalnins

路透伦敦10月18日 - 那些业务涉及中国的欧洲企业正感受到获利下滑的阵痛，因中国经济增长放缓，但许多企业尚未看到股票估值随之下降，这暗示他们的股价将出现回调。

从矿业到手袋在内各领域的全球企业，涉足中国持续多年的经济增长“超级周期”，寄望中国中产阶级消费的最终爆发。

但这种突破还尚未实现，今年中国经济成长业已下降。周五公布的数据显示，中国第三季经济成长率微幅升至7.8%，但增长动能似乎再次放缓。

法国兴业银行私人银行的全球股票策略师Claudia Panseri称，“过去这些股票估值较高，但目前它们因中国经济成长放缓而受到负面影响。”这位策略师补充称，这些股票的疲势可能将延伸至第四季，甚至更久。

Burberry(BRBY.L)、达能(DANO.PA)、 LVMH (LVMH.PA)、Publicis (PUBP.PA)与联合利华(Unilever)(ULVR.L) (UNc.AS)等企业均发布第三季中国业务获利预警，导致它们的股价最多跌10%。

但整体市场尚未作出反应。

企业预警使得分析师纷纷调降依赖中国需求的欧企获利预估，这些分析师在路透StarMine获利预测中排名靠前，而很多低排名的则尚未跟进，这意味着二者之间对获利预测的差距已拉大。

摩根大通策略师Emmanuel Cau说道，“大宗商品已经开始对需求放缓做出回应，不过因应新兴市场成长题材的其他股票股价仍高昂。”

他称，化学、资本财、奢侈品类股的估值和获利预期似乎趋紧。

“这些行业类股从历史上看仍居高，普遍预期未来几年仍会录得相对高的获利和利润率，不过我认为最近几年的获利增幅恐难以持续，并不适宜买入这些类股。”

严重依赖中国和其他新兴市场的20家欧洲最大上市企业的一揽子指数，在最近30天的表现仅较STOXX 600指数落后2%。

但据SunGard旗下Astec Analytics称，自9月初以来，做空LVMH集团的仓位已经从低位增加，而做空Burberry的仓位减少80%。

“股价下跌时做空仓位减少，这可能说明空头认为价格已经跌至合理水平，所以认为下行空间不大，无法获利，”SunGard市场分析师Karl Loomes表示。

Edison Investment的主管Neil Shah称，市场相对平静，尤其是那些与中国和其他新兴市场相关的消费类股票，这反映了该地区的长期前景。

“大家都关注长远打算，理应如此。市场现在很理智，”Edison的Shah称。

“短期数据总是会造成波动...但是除非我们看到中产阶级崛起的某些大趋势等基本面改变，否则长期市场前景不太可能发生变化。”(完)

(编译 于春红/孙茉莉/朱晓军；审校 张荻/侯向明/王翔琼)

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