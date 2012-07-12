中国增速放缓恐令拉美经济黯然神伤

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
拉美经济愈发依赖中国和大宗商品
中国增长放缓在太平洋彼岸引发担忧
容易受到对中国出口下降和价格下跌的冲击
记者 Krista Hughes/Anthony Esposito
路透墨西哥城/圣地亚哥7月11日电---中国对大宗商品极其旺盛的需求,已经让拉美经济对该国形成一种危险的依赖.而随着中国经济降温,拉美面临潜在冲击.
2001年以来,拉美主要经济体--巴西、哥伦比亚、智利和秘鲁--对中国的出口额已增长至10倍.目前中国是上述除哥伦比亚外三个国家的最大出口市场.
中国经济崛起帮助重绘拉美经济版图:促进了对巴西中西部偏远地区大豆农场的投资,哥伦比亚计划兴建一条媲美巴拿马运河的新铁路线,甚至安第斯山脉矿区的一个秘鲁城镇要整体搬迁,以接纳中国矿商中铝公司.
然而,面向中国的900亿美元直接出口并非事情的全部.随着拉美国家纷纷生产中国工厂所需的燃料、矿石和金属,该地区对中国这个世界第二大经济体的依赖与日俱增.
"如果中国经济减速,我们将受到强烈冲击--首先是价格,然後是出口量,"秘鲁出口商协会(ADEX)经济研究主管Carlos Gonzalez说道."我们销往中国的商品中有97%是矿产.由於采矿公司是秘鲁的纳税大户,社会保障计划甚至都可能受到影响."
除墨西哥外,大宗商品在拉美其他主要经济体的出口中占比都超过60%.而中国增长放缓已经冲击到原材料价格,可能受影响的国家还包括委内瑞拉和阿根廷.
自2001年中国加入世界贸易组织(WTO)并登上全球经济舞台以来,智利对中国出口所占份额增长了三倍,达到22.8%.
巴西对中国出口占其总体出口的份额亦增长四倍,占到17.3%.秘鲁对中国出口所占份额上升一倍至15.3%.秘鲁财长Luis Castilla曾表示,他每天都会点亮一支蜡烛来祈祷中国能够保持成长.
"拉美在过去五年间享受到了规模非常巨大的收入转移...因出口价格大幅上涨,"CIBC拉美策略师John Welch说."但这种好处也会以同样的方式失去."
而现在有迹象显示这种情况已经发生.
据中国周二公布的官方贸易数据,2012年前六个月,巴西对中国出口增速下降逾一半.
中国铜进口放缓打压期铜 CMCU3 在6月份触及六个月低点.中国是全球最大的铜消费国,而铜是智利的最大出口商品,是秘鲁的第三大出口商品.指标汤森路透-Jefferies CRB大宗商品价格指数 .CRB 亦跌至2010年9月来最低.
拉美国家很快就感受到了始於2月的需求减少和价格下跌趋势的影响.秘鲁4月录得逾三年来的首次贸易逆差.而在智利,5月铜出口收入同比下滑16%.
若参看2012年各类大宗商品价格变动的相关图表,请点选:(link.reuters.com/faz36s).若参看2012年金属价格表现的相关图表,请点选:(link.reuters.com/cag37s).若参看拉美对中国出口的相关图表,请点选:(link.reuters.com/sud39s).
中国第一季经济同比增速放缓至三年来最低的8.1%,尽管最近数周以来央行两次降息.定於周五出炉的第二季经济成长数据料显示增速将进一步下滑至7.6%,因中国主要的贸易夥伴欧洲正忙于应对债务危机.
评级机构惠誉表示,中国经济今年若成长8%,将使得阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉和乌拉圭的经济增长平均下跌1.5个百分点.
秘鲁央行总裁Julio Velarde表示,该国成长幅度料反映中国经济的收缩程度.
"如果中国经济成长速度下滑四分之一,那麽秘鲁也会如此."Velarde在5月时对路透表示.
**拉美国家工业品出口减少**
美国银行美林分析师在研究拉美国家与中国间的贸易数据细节时,发现多数拉丁美洲国家的出口集中在少数几个主要产品上,例如智利是铜,阿根廷是油籽.
与工业品相比,这些国家出口的产品更容易受到价格波动的影响.工业品在出口收入中所占的份额在减少.
自2001年开始,拉丁美洲七个主要经济体总体出口中,工业品占的比重已经降低,这是由於石油和矿业产品出现热潮.根据世界贸易组织(WTO)数据,2001年巴西工业品占该国出口的逾一半,而2010年却下降到了35%.
不过,拉美地区许多出口国将中国成长放缓的潜在冲击不当回事.基於一份新贸易协定,巴西乐观预期新的贸易协定将带动该国飞机制造商Embraer EMBR3.SA 对中国出口增加.
该协定朝着舒缓两大新兴经济体微妙关系中的紧张气氛迈进一步.中国向巴西输出了大量的廉价产品,但同时也向巴西买进多数的大豆和铁矿石.
铁矿石现货价格今年下跌逾2%.巴西新兴矿商Ferrous Resources do Brasil SA的执行长Jayme Nicolato对於中国需求将支撑铁矿石价格感到乐观,尽管支撑力道可能不如以往.
在秘鲁方面,放款业者Interbank INBNP.UL 看到中国朝强化内需重新平衡的契机.中国需求在过去10年协助秘鲁创下6.4%的平均年成长率,贫穷率则几乎减半至约28%.
"中国的潜力是在销售工业产品,"Interbank上海办公室的主管Juan Carlos Rios在7月初访问秘鲁首都利马时称.
他指出,就算对金属的需求下滑,中国中产阶级对秘鲁皮马棉衣物、葡萄和鳄梨的需求仍将维持强劲.
尽管秘鲁希望在2016年前将农业出口占总出口的比例增加一倍,但农业、工业产品和原物料之间的差距仍巨大.
去年整体制造业产品出口占整体出口的10.7%,低於2001年的18.1%.而秘鲁皮马棉出口值仅38.4万美元,只不过是铜出口的0.05%.(完)
--编译 艾茂林/侯向明/洪曦/王冠中;审校 张涛/张明钧
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