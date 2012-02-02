专访：中国经济下行趋势尚不足虑 房地产却是最大隐忧--专家

在全球经济衰退阴云下，中国经济下行趋势已获共识。对此，中国国家信息中心首席经济师祝宝良表示尚不足虑，但指出中国经济最大的隐忧集中在房地产上，因此政策如何调控很重要。

* 中国经济下行趋势明显,今年GDP增幅有望保持在8.5%

* 经济最大隐忧集中在房地产,若房价暴跌影响全局

* 预计年内至少调降六次存款准备金率,降息机率不大

作者 沈燕

路透北京2月2日电---在全球经济衰退阴云下,中国经济下行趋势已获共识.对此,中国国家信息中心首席经济师祝宝良表示尚不足虑,但指出中国经济最大的隐忧集中在房地产上,因此政策如何调控很重要.

他周四在接受路透专访时称,眼下全球新一轮货币宽松政策已现苗头,中国货币政策亦会略有松动,并预计年内至少会调降六次存款准备金率;但考虑到推升物价上涨的因素并未消除,年内降息可能性不大.

"房地产仍然是中国经济的支柱产业,一旦房价出现暴跌,就会拖死其它行业,"他称,"所谓房价回归合理价位,通常理解为房价的涨幅应与CPI涨幅相当."

祝宝良并指出,从目前看,部分地区放宽对首套房贷的优惠利率,货币政策有适当松动迹象,这对稳定房价和经济都有好处,"存款准备金率应该下调,这个月就该下调."

据其预计,中国今年国内生产总值(GDP)增幅有望保持在8.5%左右,全年CPI(居民消费价格指数)涨幅在3.5%,通胀压力料会有所减轻.

中国总理温家宝本周二主持召开国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持;并重申要巩固房地产市场调控成果,促进房价合理回归.

中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%;全年CPI同比上涨5.4%.

祝宝良认为,今年一季度的GDP增幅可能会在8.5%左右,二季度预计会继续下滑至8%左右;而全年广义货币供应量(M2)增幅会在14%左右,新增贷款规模估计会在8万亿元人民币左右.

中国由紧逐步放松的政策拐点出现在去年底.中国去年为抑通胀曾连续六次上调存准率,并连续加息.但自去年7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.而在去年12月,中国央行更是三年来首次下调存准率,以挽救下滑的实体经济.

**内忧外患**

祝宝良提到,目前全球经济复苏仍面临很大不确定性,欧元区及美国的债务危机仍在延续,新一轮全球性的宽松货币政策推出初显端倪;国际大宗商品仍在高位;美元面临升值周期,诸多因素都对中国的外需很不利.

他预计,今年中国净出口增幅会在12%左右,扣除物价因素增幅预计在6-8%,全年净出口对GDP的贡献仍将为负值.

中国2011年资本形成总额对GDP增长的贡献率为54.2%,消费和净出口对GDP增长的贡献率分别为51.6%和负5.8%.

祝宝良指出,在外需不振的前提下,国内经济也面临着诸多不确定性,风险尤其集中在房地产领域,包括诸多以土地质押的地方政府融资平台,以及民间借贷等等,都需要货币政策的适当松动,确保投资的稳定增长,才有助於中国经济的平稳.

"中国不是没有投资的项目,需要投资的地方很多,尤其是基础设施方面,包括旧城改造,水,电等等."他预计,今年中国固定资产投资增幅会在18%左右,扣除价格因素实际增幅预计在13%左右.

中国2011年固定资产投资增幅为23.8%,扣除价格因素实际增长16.1%.

而消费方面,祝宝良认为,包括家电下乡,补贴等诸多短期刺激消费的短期政策已经用到头,不适宜再出台新的刺激消费政策,"短期政策不宜太多,结果可能会适得其反,让一些原本该淘汰的过剩产能死灰复燃,...这实际上反而会变成坏政策."

他坦言,对经济的调控不能过度依赖政策,更需要制度方面的完善,包括经济结构以及产业政策的调整等等.

"包括房地产调控,归根到底都与收入分配不公以及经济结构不合理有关,这些都需要通过改革来推动,尤其需要通过税收工具调节收入分配,中国这方面的改革确实太慢了."祝宝良称.(完)

--审校 张喜良

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