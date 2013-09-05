中国经济在结构矛盾根本改变前难以健康回升--国研中心专家

路透北京9月5日 - 中国国务院发展研究中心副主任张军扩周四表示，当前中国经济结构矛盾非常突出，不可能采取大力度的放松或刺激需求的政策，而且在这些结构矛盾没有根本改变之前，很难预期经济有一个比较健康的回升。

他在北京举行的金融街论坛上并称，中国要“稳住底线”，即如果中国经济增速下行到7.5%以下水平，就会采取一些措施，而且要尽可能把短期扩内需和长期调结构、增强今后发展的后劲结合起来。

“如果采取一个全面的和具有中长期眼光的分析的话，我们对当前的情况没有必要过分的悲观，对今后一段时间的回升也没有理由过分的乐观。”他说。

张军扩认为，当前中国扩内需总体上还是传统方式。在关键改革方面没有突破性进展之前，解决产能过剩、推进结构调整等也是很困难的。从政府角度讲，要尽可能保持既不能让经济下来太多，也不采取过多的促进需求回升的措施。

他表示，根据国务院发展中心的研究，在调控措施比较得当的情况之下，今年的经济增速有望保持在7%到7.5%的水平，CPI涨幅可能会控制在3%以内。

张军扩认还认为，当前制造业采购经理人指数（PMI）的回升主要是与政府稳增长政策以及预期的变化，以及国际经济形势的好转及出口这方面的好转这个短期因素相关的。

周日公布的中国8月官方制造业PMI升至51，为去年4月以来最高位。而汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业PMI指数终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方，新订单和产出等分项指数亦重归荣枯线上，较前月大幅改善。

中国财政部副部长朱光耀此前表示，中国宏观经济政策将保持稳定，将加快经济结构调整，不需要经济刺激计划。（完）

(发稿 谢衡/张胜男；撰写 李然; 审校 曾祥进)

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