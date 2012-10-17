邓普顿相信现在为投资A股好时机

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港10月17日电---富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)投资公司周三称,预计中国未来10年可维持高单位数的经济增速,并相信现时为投资A股的好时机.
邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思(Mark Mobius)在记者会上称,相信A股将有好表现,因为A股市场新股上市数量减少,对二级市场资金分流压力下降;此外,政府愿意提高新上市股份质量,而银行存款利息低将吸引资金重投股市,这些因素均对市场带来支持.
"现在是进入A股市场的好时机,因为没有一个股市会永远跑输其他市场."他说,虽然今年以来中国沪综指.SSEC跑输环球股市,但A股指数并非投资A股的最佳指标,因为指数偏重于银行等权重股.而该行看好消费行业如汽车、白酒等.
麦朴思称,预计中国经济于未来10年可保持每年7-8%的增长率.由於经济处於过渡期,加上环球经济状况仍然不明朗,期间可能出现波动,但整体而言上述增长水平应可持续.中国的增长速度可能有所放缓,但其增长正慢慢减少依赖出口及投资,这应是投资者乐见的现象.
此外,人口结构亦是邓普顿继续看好中国经济的另一个原因.相对已发展国家而言,其劳动力仍然十分具竞争力.再者,政府仍可推行大量改革以提高生产效率,例如降低营业税、将更多国有企业私有化、进一步开放利率市场以利於中小企业发展,以及改革户口制度以优化劳动力资源分配等.
邓普顿资产管理执行副总裁周国刚称,预期中国今年能够实现国内生产总值(GDP)至少7.5%的增长率,因此在今年余下时间没有减息的逼切性,但政府在未来两个月有机会下调存款准备金率,为市场注入流动性.
监于看好A股表现以及因应投资者需求,富兰克林邓普顿将推出新的中国基金--中国机会基金,预计11月底成立.于正常情况下,该基金至少70%总资产净值投放于中国A股股票证券.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。