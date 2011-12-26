中国明确明年结构性减税路线图

路透北京12月26日电---中国财政部明确明年结构性减税路线图,新华社报导引述财政部部长谢旭人称,明年将扩大营业税改征增值税改革试点,且稳步推进房产税改革试点等.

谢旭人於周日举行的全国财政工作会议上并称,除了健全增值税制度,明年还将推进资源税、消费税等多项税收制度改革向纵深发展.

"明年中国将全面推进资源税改革,适时扩大从价计征范围,促进资源节约和环境保护.认真总结房产税改革试点经验,稳步推进房产税改革试点.他说.

作为扩大内需的一项重要举措,明年中国还将进一步完善消费税制度,合理调整消费税范围和税率结构,促进节能减排和引导合理消费.

此外,对於营业税改征增值税改革试点的工作,谢旭人表示,在一些生产性服务业领域推行营业税改征增值税改革试点是健全增值税制度的重要举措,中国将逐步从制度上解决货物与劳务税收政策不协调的问题.

中国财政部11月公布营业税改征增值税试点方案,此後上海财税部门于近日明确将在上海市交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点,建筑业、餐饮娱乐业等暂不纳入,自明年1月1日起实施.

谢旭人强调,在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点的基础上,将会稳步扩大试点范围.明年还将扩大物流企业营业税差额纳税试点范围,实施支持物流企业大宗商品仓储设施用地的城镇土地使用税政策.对蔬菜的批发、零售免征增值税.

**继续实施小微企业减负政策**

面对复杂的国内外经济形势,小微企业减负一直备受关注,谢旭人就此指出,明年将继续落实提高增值税、营业税起征点等减轻小微企业税费负担的各项政策.

实施对小微企业的所得税优惠政策,对年应纳税所得额低於6万元的小微企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税.

此外,降低部分进口商品关税,增加能源资源产品、先进设备和关键零部件进口被视作明年完善结构性减税的一项重要内容.

财政部已於本月中旬宣布,明年起,对中国进出口关税进行部分调整,将对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.

报导引述专家表示,在全球经济增长放缓、部分国家减少进口的背景下,中国这一扩大进口的减税举措,有助於推进产业结构调整、扩大消费.

中国财政部数据显示,1-9月全国税收总收入完成71,292.18亿元人民币,同比增长27.4%.前三季税收增速以及占国内生产总值(GDP)比重均高於去年全年水平.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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