北京2012年将上调最低工资标准

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月30日电---北京市政府表示，自2012年1月1日起，北京市最低月工资标准将上调至1,260元(200美元)，增长8.6%。
北京并非首个宣布在2012年上调最低工资的城市。四川省上周将最低工资上调了23%，江西省则宣布上调21.5%。
地方媒体报导称，中国其他城市和省份也可能追随。
中国人力资源和社会保障部表示，今年全国共有24个省级行政区提高了最低工资，平均涨幅为22%。
2010年，中国30个省级行政区的最低工资平均提高了22.8%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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