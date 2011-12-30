北京2012年将上调最低工资标准

路透北京12月30日电---北京市政府表示，自2012年1月1日起，北京市最低月工资标准将上调至1,260元(200美元)，增长8.6%。

北京并非首个宣布在2012年上调最低工资的城市。四川省上周将最低工资上调了23%，江西省则宣布上调21.5%。

地方媒体报导称，中国其他城市和省份也可能追随。

中国人力资源和社会保障部表示，今年全国共有24个省级行政区提高了最低工资，平均涨幅为22%。

2010年，中国30个省级行政区的最低工资平均提高了22.8%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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