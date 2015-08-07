中国经济落入中等收入陷阱和短期失速可能性较小--专家

中国国务院发展研究中心副主任王一鸣周五撰文称，经过近几年的调整，中国经济增速比高速增长期已经降低30%左右，如果通过改革创新有效释放发展潜力，中国经济不仅在当前，还将在今后一个时期，具备保持7%左右增长的潜力。落入中等收入陷阱和短期失速可能性较小。路透