促进中国经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变--习近平

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月28日 - 中国国家主席习近平近日表示，中国经济社会发展前景广阔，同时面临不少困难和挑战；要促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。
新华社援引他在浙江调研期间的讲话称，中央正在研究“十三五”（2016-2020）时期中国经济和社会发展的大政方针。要深入研究保持经济增长的举措和办法，挖掘增长潜力。
“当前和今后一个时期，世界经济环境仍然比较复杂，机遇和挑战相互交织，时和势总体于我有利，我国发展的重要战略机遇期仍然存在。”习近平说。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。