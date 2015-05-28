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中国财经 | 2015年 5月 28日 星期四 18:48 BJT

促进中国经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变--习近平

路透北京5月28日 - 中国国家主席习近平近日表示，中国经济社会发展前景广阔，同时面临不少困难和挑战；要促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。

新华社援引他在浙江调研期间的讲话称，中央正在研究“十三五”（2016-2020）时期中国经济和社会发展的大政方针。要深入研究保持经济增长的举措和办法，挖掘增长潜力。

“当前和今后一个时期，世界经济环境仍然比较复杂，机遇和挑战相互交织，时和势总体于我有利，我国发展的重要战略机遇期仍然存在。”习近平说。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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