习近平：中国经济拥有巨大潜能 完全有条件长期保持中高速增长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月17日 - 中国国家主席习近平周四表示，当前中国经济放缓是转变发展方式、调整经济结构同前期刺激政策消化期叠加的结果，中国经济仍然拥有巨大的潜能，完全有条件长期保持中高速增长。
央广网报导称，习近平会见第七轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表时表示，中国经济的增长在世界主要经济体中居于前列。当前中国经济增速放缓引起国际社会关注，这实际上是中国转变发展方式、调整经济结构同前期刺激政策消化期叠加的结果。
“中国经济仍然拥有巨大的潜能、回旋余地、内在韧性，完全有条件长期保持中高速增长。”习近平表示。
他并称，中国将继续全面深化改革，积极转变经济发展方式，让市场在资源配置中发挥决定性作用，同时更好发挥政府作用，不断提高经济增长质量和效益，增强经济发展后劲。
习近平将于下周访问美国。美国贸易代表办公室(USTR)发言人稍早表示，中美两国交换了调整后的投资协定负面清单出价。
（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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