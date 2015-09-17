习近平：中国经济拥有巨大潜能 完全有条件长期保持中高速增长

路透北京9月17日 - 中国国家主席习近平周四表示，当前中国经济放缓是转变发展方式、调整经济结构同前期刺激政策消化期叠加的结果，中国经济仍然拥有巨大的潜能，完全有条件长期保持中高速增长。

央广网报导称，习近平会见第七轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表时表示，中国经济的增长在世界主要经济体中居于前列。当前中国经济增速放缓引起国际社会关注，这实际上是中国转变发展方式、调整经济结构同前期刺激政策消化期叠加的结果。

“中国经济仍然拥有巨大的潜能、回旋余地、内在韧性，完全有条件长期保持中高速增长。”习近平表示。

他并称，中国将继续全面深化改革，积极转变经济发展方式，让市场在资源配置中发挥决定性作用，同时更好发挥政府作用，不断提高经济增长质量和效益，增强经济发展后劲。

习近平将于下周访问美国。美国贸易代表办公室(USTR)发言人稍早表示，中美两国交换了调整后的投资协定负面清单出价。

（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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