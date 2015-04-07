中国最大企业订餐平台美餐完成1.4亿元C轮融资 大众点评领投

路透上海4月7日 - 中国最大的企业订餐平台--美餐（meican.com)近日完成C轮1.4亿元人民币的融资，由国内领先的城市生活服务消费平台大众点评网领投，凯鹏华盈（KPCB）、诺基亚成长基金和挚信资本跟投。

大众点评网新闻稿指出，C 轮融资完成之后，美餐的管理团队仍为公司最大股东，继续拥有对公司的控制权。此前，美餐的A轮和B轮融资已获得凯鹏华盈（KPCB）、诺基亚成长基金和挚信资本的参与，诺基亚成长基金是诺基亚NOK1V.HE旗下一个独立的风险投资机构。

大众点评首席战略官姜跃平表示，“此次战略投资不仅是大众点评在开放战略下又一个细分领域的服务延伸，也意味着大众点评向本地生活O2O全平台的目标更进了一步。”

大众点评和美餐周二达成深度战略合作协议。他指出，美餐在服务企业用户上有多年经验的沉淀，未来双方将可以企业用餐作为入口，切入企业用户的吃喝玩乐服务，服务更多的用户。

美餐成立于2011年，目前覆盖北京、上海、广州、深圳、成都等城市，为上千家企业客户员工提供在线订餐，以及商务用餐、团队自助餐等服务。美餐目前年交易额已达数亿元，营收同比增长超800%，佣金率超过10%，大大领先于行业平均水平。

去年初，腾讯(0700.HK)入股大众点评，获得后者两成股权。去年以来，大众点评加速其O2O（线上线下）战略的实施，陆续投资了多家餐饮ERP软件商股权，迅速扩大其在线下餐饮业的布局，并入股国内最大的外卖订餐平台--饿了么(ele.me)。 （完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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