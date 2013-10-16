土耳其导弹交易凸显中国在中东的影响力日盛

路透伦敦10月16日（记者 Peter Apps） - 中国很可能实现向土耳其销售防空导弹系统，这可能惹恼美国及其他国家，但是这不应该令人感到意外。

就在美国在伊拉克和阿富汗投入了大量资金、损失了大量美国人生命的同时，中国当局悄然提升了自己在中东的影响力。

美国在海湾附近永久部署着航空母舰和其他军舰，并在土耳其、卡塔尔和阿联酋设有军事基地，从军事角度来看，美国在该地区拥有最强大的军事实力。

中国在中东地区则一直倾向于跟随俄罗斯，有时在包括叙利亚等问题上看似保持距离。

然而，中国的经济、政治和外交影响力正在迅速上升。中国商务部上个月称，中国与阿拉伯国家的贸易额达到每年2,220亿美元，为2002年贸易额的12倍，且超过了2011年美国与中东1,930亿美元的贸易水平。

中国的军事影响力也在增加。中国不仅在印度洋部署了三艘护航军舰抵御海盗，还时而派遣舰船前往地中海，并在黎巴嫩参与联合国的维和行动。

土耳其选择购买中国FD-2000型防空导弹系统，拒绝了美国或欧洲的系统，或许是对未来的一种预兆。

“这是警示。中国寻求更多地介入中东，并越发获得接受。”前美国官员和学者Christina Lin指出。

专家表示，混合利用商业和地缘政治是北京当局的中心手法。中国官员已经成为多数中东国家的常客，而包括土耳其总理埃尔多安、以色列总理内塔尼亚胡、巴勒斯坦领导人阿巴斯和约旦国王阿卜杜拉二世等多位中东地区领导人也都访问了中国。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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