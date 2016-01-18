中国副外长称中国将在中东保持平衡公正的立场

路透北京1月18日（记者 Michael Martina） - 中国外交部副部长张明周一称，中国将在中东保持平衡公正的立场。中国国家主席习近平本周准备出访沙特阿拉伯和伊朗。

沙特当局1月2日处决什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）后，沙特与伊朗的关系恶化。伊朗示威者冲击了沙特驻德黑兰大使馆和驻马什哈德领事馆，沙特与伊朗断交。伊朗随后切断与沙特的一切商业联系，并禁止朝圣者前往麦加。

张明对记者们表示，中国不偏袒任何一方。

“对地区热点问题，中方一贯是采取平衡公正的立场，”张明被问及沙特与伊朗的紧张局势时说道。

“如果中东不稳定，整个世界恐怕也不太平。一个国家，一个地区如果不稳定就难以实现发展。”

“中方坚定支持地区国家自主探索符合自己国情的发展道路。”