中国副外长称中国将在中东保持平衡公正的立场

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透北京1月18日（记者 Michael Martina） - 中国外交部副部长张明周一称，中国将在中东保持平衡公正的立场。中国国家主席习近平本周准备出访沙特阿拉伯和伊朗。
沙特当局1月2日处决什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）后，沙特与伊朗的关系恶化。伊朗示威者冲击了沙特驻德黑兰大使馆和驻马什哈德领事馆，沙特与伊朗断交。伊朗随后切断与沙特的一切商业联系，并禁止朝圣者前往麦加。
张明对记者们表示，中国不偏袒任何一方。
“对地区热点问题，中方一贯是采取平衡公正的立场，”张明被问及沙特与伊朗的紧张局势时说道。
“如果中东不稳定，整个世界恐怕也不太平。一个国家，一个地区如果不稳定就难以实现发展。”
“中方坚定支持地区国家自主探索符合自己国情的发展道路。”
张明并没有谈及中国和伊朗的前景，只说能源是双方合作的重要组成部分。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)