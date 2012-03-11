今年中国工程机械市场规模料达6,000亿元--三一重工总裁

路透北京3月10日电---虽然中国经济增速放缓已成定局,但中国大型工程机械生产商--三一重工(600031.SS)仍看好2012年国内市场前景,预计规模有望达到5,000-6,000亿元人民币.

该公司总裁向文波周六在"两会"(全国人大和政协会议)间隙的媒体见面会上并表示,中国工程机械企业参与海外并购是必然的发展趋势,如今才刚刚开始.

"虽然今年行业增速预计较四万亿刺激计划时期下滑,但鉴於国内生产总值(GDP)仍处於高速增长区间,对2012年市场前景仍然看好,"他说.

中国去年GDP增速9.2%,而政府设定的今年扩张目标为7.5%,为八年来GDP预订目标首次低於8%.向文波认为,强大的本土市场以及中国企业的本土优势,是中国工程机械企业崛起的重要原因.

此前发布的中国工程机械行业"十二五"规划,目标2015年时全行业销售规模达到9,000亿元人民币,年均增长17%."十一五"末时为4,367亿元.

向文波透露,中国工程机械的市场规模在2010年占到全球的47%,估计2011年这一比例还会提高.

"中国市场已占全球市场一半,中国(工程机械)企业在本土市场有优势,这个时候如果能进行一些战略性并购,对我们中国企业发展、国际化有好处,对海外企业的中国化也有好处,"他说.

今年年初,三一重工联手中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司100%股权,交易总金额3.6亿欧元;且三一重工旗下两家子公司分别与奥地利帕尔菲格集团(PALF.VI)下属公司成立合资企业,专事起重机产品的生产、销售和服务.

广西柳工(000528.SZ)亦斥资3.35亿元人民币收购波兰企业HSW的工程机械事业部;徐工机械(000425.SZ)母公司徐工集团稍後亦表示,目前正积极寻求更大规模的海外并购.

标准普尔此前发布报告称,中国国内需求减缓和竞争加剧,可能鼓励更多中国工程机械制造商寻求海外扩张,预计今年将出现更大规模、更大胆的海外并购;而未来三至四年,中国多数大型工程机械商海外营收占比能从2011年上半年的10%提高至30%左右.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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