机电产品进出口增速今年或双双回落至8-10%--行业协会

路透北京4月17日电---中国机电产品进出口虽持续增长,但增幅回落.中国机电产品进出口商会会长张钰晶在第111届广交会上表示,预计全年机电产品进出口增速将双双回落至个位数,约降至8-10%.

新华社周二援引张钰晶称,呼吁广大机电企业应当加快挖掘内部潜力,积极化解成本上涨和外部需求萎缩带来的压力.

机电产品是中国外贸出口主力军和拳头产品,也是中国进口的重要组成部分.今年一季度中国机电产品进出口增幅略低於总体,机电贸易占全商品比重有所下降.

张钰晶分析说,当前中国机电产品进出口虽然持续增长但增幅回落,特别是去年第四季度以来,降幅更加明显.而通过近40月度的出口数据研究表明,当外贸出口增幅处於下行区间时,机电产品出口增幅还要低於总体.

1-3月中国机电产品进出口总额达4,267.9亿美元,同比增长5.4%,低於全商品贸易增幅1.9个百分点,占全商品贸易总额的49.7%,低於2011年同期占比0.6个百分点.

一季度机电产品出口增速为9.1%,较同期全商品出口增速高出1.5个百分点;同期机电产品进口增速0.5%,低於全商品增速6.4个百分点.(完)

--发稿 李文科; 审校 丁淑琴

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