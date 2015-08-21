焦点：中国药品监管革新或可嘉惠欧洲制药股 市场低迷之际现亮点

图中为葛兰素史克公司上海办公楼外的中国国旗。 REUTERS/Aly Song

路透伦敦8月20日 - 对于中国经济形势的担忧本周重创全球股市，不过有一类西方企业或可受惠于中国监管发展。

中国本周公布一项加速部分医药产品审批的决定。一些欧洲分析师和基金经理认为这提供了潜在的帮助，假以时日将可发挥作用。

中国国家食品药品监督管理总局8月18日称，中国的主要目标就是建立科学、高效的药品医疗器械审评审批体系，实现上市产品的有效性和安全性。

该局并表示将加快创新药的审评审批，这包括治疗艾滋病、癌症、重大传染病和罕见疾病。(here)

分析师和投资人审慎认为，尽管短期内可能无法看到此举发挥的正面效应，但许多企业未来或可受惠。

“许多欧洲药商将会从中受惠，我们看好的有罗氏ROG.VX、葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)及诺和诺德(NOVOb.CO)，”券商Aviate Global共同创办人Gary Paulin表示。

记者未能立即联络到罗氏和诺和诺德公司人士对中国的监管改革举措置评；葛兰素史克方面则没有立即置评。

这三家制药商的股价周四下跌，尾随欧股整体的回落走势。中国上周让人民币贬值，引发外界对中国经济的担忧，使得欧股受挫。

但自2015年初以来，制药股的表现远远好于大盘，涨幅近20%，大盘则为10%。

**新架构**

Cavendish资产管理主管Paul Mumford表示，新的监管架构应该有助葛兰素在中国推出更多产品。该公司旗下基金持有18万股葛兰素史克股票。

这对葛兰素史克来说可能尤其是个利好。去年中国警方经调查认为该公司向医生行贿，葛兰素史克被罚4.89亿美元且名誉受损，凸显出在中国经营的公司面临巨大合规风险。

葛兰素史克在其网站上称，该公司仍致力于中国市场，迄今已在中国投资逾5亿美元。

随着全球经济忧虑卷土重来并导致投资者不安，医药类股的防御特性已开始起到作用。这些医药公司获利稳健，股息收益率也很稳固。

Royal London Asset Management的欧洲股票基金经理Andrea Williams表示，中国监管改革可能会进一步提升医药股吸引力。

根据汤森路透StarMine数据，未来12个月欧洲医药类股获利料平均增长6.4%，高于STOXX 600 European指数成分股的平均预估增幅3.7%。

“任何可能会放松监管程序的事情都是好的，”Williams说，“我们已经增持医药类股，而且已经有一段时间了。我们认为，这类股票在股息收益率和自由现金流方面提供很好的价值，比其他很多板块的增长前景都更好。”(完)

(编译/审校 张若琪/戴素萍/王颖/龚芳/王兴亚)

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