金天医药与阿里健康进行战略合作 发展网上连锁药店

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港12月16日 - 中国东北地区最大药品零售商--金天医药集团股份有限公司(2211.HK)周二称，与阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里健康信息技术有限公司(0241.HK)进行战略合作，以发展网上连锁药店。
金天医药在联交所一份声明中称，集团已加入即将于东北地区推出由阿里健康运作之电子平台以向客户供应药品及处方药。
同时，金天医药与阿里健康之附属公司订立服务协议，作为其于东北地区平台的合作连锁药店，可通过平台销售处方药品。当地消费者可以利用平台上传处方，等待平台合作药店报价，再进行选择并完成交易，付款后获选的药店将会送药上门。
金天医药称，“此举可扩大本集团之电子商务业务规模，推动O2O平台的全面开发。”
前称中信21世纪的阿里健康于今年初获阿里巴巴买壳，因而转型至医药电商业务。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。