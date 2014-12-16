金天医药与阿里健康进行战略合作 发展网上连锁药店

路透香港12月16日 - 中国东北地区最大药品零售商--金天医药集团股份有限公司(2211.HK)周二称，与阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里健康信息技术有限公司(0241.HK)进行战略合作，以发展网上连锁药店。

金天医药在联交所一份声明中称，集团已加入即将于东北地区推出由阿里健康运作之电子平台以向客户供应药品及处方药。

同时，金天医药与阿里健康之附属公司订立服务协议，作为其于东北地区平台的合作连锁药店，可通过平台销售处方药品。当地消费者可以利用平台上传处方，等待平台合作药店报价，再进行选择并完成交易，付款后获选的药店将会送药上门。

金天医药称，“此举可扩大本集团之电子商务业务规模，推动O2O平台的全面开发。”

前称中信21世纪的阿里健康于今年初获阿里巴巴买壳，因而转型至医药电商业务。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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