央视315晚会批评苹果和大众汽车等侵犯中国消费者权益

中国中央电视台以保护消费者权益为主旨的315晚会批评苹果、德国大众汽车等知名厂家存在侵权行为。央视称苹果手机在对待中国消费者售后维修时采用不同于国外的标准，保修期变相缩水。晚会上还爆光国内汽车业几个消费者投诉较集中的例子，如大众汽车DSG变速器的故障投诉。路透