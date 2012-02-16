中国“十二五”期间将引导社会资本投资文化产业

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海2月16日电---中国十二五期间(2011-2015年)要引导社会资本投资文化产业,文化产业公司上市将加速.新闻出版总署副署长邬书林透露,十二五期间,将推进中国出版集团、中国科技出版集团、中国教育出版传媒集团等上市计划,地方性出版集团的上市亦在准备中.
最近正式发布的《国家"十二五"时期文化改革发展规划纲要》指出,在重点培育核心竞争力强的国有大型文化企业基础上,在国家许可范围内,引导社会资本以多种形式投资文化产业,逐步形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局.
上海证券报周四报导援引邬书林称,广东、上海等地的出版集团也已经准备上市,按程序正在申报.同时,新闻总署还把中文在线等一批有潜力、有创新点的重要国有民营企业纳入上市计划.
"十二五期间将促使中国最重要的文化出版集团经过严格程序上市,以保证文化企业在文化市场、股票市场有出色的表现,增进股民信心,让更多人关注文化,投资文化."他指出.
十二五文化改革发展规划纲要提出,要积极发展和壮大出版发行、影视制作等传统文化产业,加快发展文化创意、数字出版等新兴文化产业,规范发展文化产业园区.鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组.
为配合发展文化产业,中国证监会此前曾表示,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.
目前中国A股市场文化类企业上市公司有电广传媒(000917.SZ)、歌华有线(600037.SS)、中视传媒(600088.SS)、华谊兄弟(300027.SZ)、时代出版(600551.SS)等.(完)
--发稿 刘昕; 审校 林琦/张喜良
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