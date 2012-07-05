中国官媒称扩大投资应把效益放首位

路透北京7月5日电---中国官方媒体《人民日报》周四发表时评文章称,稳增长并不是片面地追求数字,而是要与经济结构调整更好地结合起来,扩大投资一定要坚持适当原则,把效益放在首位.

文章称,经济下行压力加大时中国把稳增长放在更加重要的位置,启动一批事关全局、带动性强的重大项目,适度扩大投资实属应当,但应把效益放在首位,而政府主导投资的模式带来的风险正在加大.

"总体来看政府主导的投资可以集中力量办大事,通常具有项目大、见效快等特点,在经济反周期性操作中能起到较好效果,但是这种投资模式带来的风险正在加大."文章称.

文章分析指出,当前中国基础设施主干线建设已经基本完成,新的支线建设普遍面临使用率偏低问题,同时传统的制造行业已经普遍出现产能过剩,投资回报率也在显着下降.

此外,近年来投资比较集中的战略性新兴产业,由於技术、市场存在很大不确定性,其投资风险也不容忽视.因此当前为稳增长启动的投资中,每一个项目都应认真算算投资收益账,尤其是政府主导的项目更要精打细算,绝对不能只图一时之快,随便上马一些低效项目.

为抑制经济下行,稳定经济增长,中国今年以来连续两次下调存准并降息,同时采取扩大政府投资,刺激消费等一系列政策.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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