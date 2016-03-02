警惕中国楼市场外配资风险 及时处置违法违规行为--中证报

路透上海3月2日 - 中国证券报周三报道称，楼市的迅速升温催生了不规范的操作行为，类似股市的场外配资现象浮出水面，在上海这样的一线城市，部分房产中介以较高的利率为购房者提供所谓新房、二手房“首付贷”，有的甚至不需要任何抵押物就能放贷近百万元，且部分房产中介放贷时根本不考虑客户的还贷能力。

业内人士表示，目前楼市配资的准确规模尚不清楚，存在的风险亦难估计，监管部门应加以警惕并及时处置违法违规行为，防范风险累积。

报道援引上海某地产数据服务商的相关负责人称，目前上海地区多家大型房产中介都有“配资”卖房业务，当客户想买房但凑不齐首付或房贷一时放不了款时，房产中介会为其提供贷款。通常月利率为1%-2%，借款期间一般是几个月。

该负责人并称，问题是房产中介放贷款是外行，它们不知风险控制为何物，没有类似风险备付金之类的措施。“以前只有很少的房产中介做贷款，现在大家都看到这块业务的钱好挣，都开始做了。”

此前，部分房地产开发商为了尽快回笼资金，将首付贷作为促销手段，联合金融机构为购房者提供贷款，期限从一年到三年不等。如今，随着楼市的升温，房产中介直接出手从事这一金融业务。

报道并援引上海某监管部门人士认为，部分房产中介以资金池形式向不特定对象居间放贷，应被认定为非法从事金融业务。如果所有房产中介都这么做，则后果严重。

中国房地产市场正经历着冰火二重天的情形，一方面是高库存地区力推新政，另一方面却是包括一线在内的热点城市淡季不淡，房价走出凌厉涨势，使得楼市局部过热并滋生资产泡沫风险的担忧开始进入监管视野。而在央行本周宣布降准0.5个百分点后，对一线楼市的担忧加重。（完）