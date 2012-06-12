中国媒体娱乐市场仍将高速成长--普华永道

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透上海6月12日电---国际会计师行普华永道周二发布全球娱乐及媒体行业展望报告,预计未来五年中国媒体娱乐市场保持年均12%的高增长,其中互联网广告市场成长最快.
2011年全球有13个国家的娱乐及媒体支出超过250亿美元,美国和日本居前两位,中国超越德国成为全球第三,为1,090亿美元.普华永道预计2016年中国媒体娱乐行业的支出将达到1,925亿美元,仍维持第三位置.
报告指出,受经济快速发展及移动互联网接入巨大增长的推动,中国在未来五年将成为全球互联网广告支出增长最快的国家,预计中国将以32.1%的年均复合增长率在2016年达到310亿美元.中国将在2013年超过日本,成为亚太地区最大的互联网广告市场.
中国已拥有全球数量最多的移动互联网接入用户数,达3.515亿,预计2016年将达到近10亿.而中国移动互联网广告的支出在2011年翻了一倍多,达到4.57亿美元.普华永道预计中国的移动互联网广告支出在今年仍将增加一倍多,并以68.4%的年均复合增长率在2016年达到62亿美元.
就电影娱乐总体收入而言,中国在2011年以27亿美元的金额位居亚太地区第三大市场,仅次于日本和澳大利亚.不过单就电影票房收入而言,中国在2011年已超过澳大利亚,成为亚太第二大市场(20亿美元).
普华永道预计,随着美国电影的大量引进及国内电影院屏幕数量的快速成长,未来五年中国将以22.1%的年均复合增长率快速成长,2016年电影娱乐收入将达74亿美元,而且在明年就可超过澳大利亚成为亚太第二大市场.
在视频游戏方面,继2009年中国超越韩国成为亚太第二大市场後,今年中国有望超过日本成为亚太地区第一,在全球亦仅居美国之後.未来五年中国年均复合成长率将达17.6%,2016年达到155亿美元的规模.
视频游戏包括网络游戏,游戏机,无线游戏等,而中国是全球最大的网络游戏市场,占全球网游市场的35%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
本周开始，北京步入一年一度的全国人大、政协两会期。预定今秋召开中共十九大，令今年成为中国的「大事之年」，而今年两会主打经济和发展，核心任务就是为政治大事提供保障、创造氛围，两会要在酝酿中国经济今年新热潮中，摸索出「中国经济新方位」。