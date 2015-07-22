改革不可等待观望错失良机 简政放权应缩小与实际需要差距--新华

路透北京7月22日 - 中国改革进入深水区和攻坚期。中国官方媒体--新华社周三发表评论文章称，改革不可等待观望错失良机，目前正是改革的最大良机，各地应以问题为导向，拿出更多改革的“硬招、实招和新招”。

文章指出，一些地方干部和企业家反映在简政放权方面，各地虽然取消、调整了数千项审批事项，实现了重要突破，但与实际需要仍有不小差距，“获得感”还不强；在国企改革领域，有的地方说得多、做得少，迟迟没有实质性举措。

“破除体制机制障碍，不能伸手‘等靠要’，要多一些‘闯改创’，既要加强顶层设计，也要鼓励基层探索，...”文章称，“改革时不我待，机不可失，一等二看就会三落空。”

评论指出，当前中国经济运行总体向好的局面没有改变，新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量，这就是改革的最大良机。

而各地应以问题为导向，问“改”于民，拿出更多改革的硬招、实招和新招，加快建立政府的责任清单、权力清单和企业的负面清单。

同时，要紧紧抓住理顺政府与市场关系这个牛鼻子，让政府与市场各就各位，用制度管住伸得过长、管得过宽的那只手，让有形之手不越位多补位，从放活市场中找办法、找台阶、找出路。

国家主席习近平近日在吉林调研时强调，要紧扣关键领域做好改革谋划，蹄疾步稳往前走，不能在等待观望中错失改革良机、拖延改革进程。

中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群昨日撰文表示，稳增长政策初见成效，经济增速回调的底部已经开始显露，预计经济运行将企稳向好，全年增速略高于7%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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